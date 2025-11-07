Congreso declara de interés nacional la recuperación de la goleta Covadonga

El Congreso de la República aprobó declarar de interés nacional la recuperación y restauración de los restos de la goleta Virgen de la Covadonga, embarcación chilena hundida frente a las costas de Chancay durante la Guerra del Pacífico. La medida, respaldada con 71 votos a favor, tres en contra y trece abstenciones, busca rescatar un símbolo histórico que forma parte del patrimonio cultural subacuático del país.

La iniciativa legislativa plantea la recuperación del navío “en tanto su estado de conservación lo permita”, y encarga al Ministerio de Cultura coordinar las acciones con el Ministerio de Defensa, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Chancay. Estas instituciones deberán actuar de manera conjunta para ejecutar los trabajos de localización, rescate y puesta en valor de la embarcación.

La Covadonga, originalmente de origen español, fue capturada por Chile en 1865 tras el combate naval de Papudo y participó activamente en el conflicto con Perú. Su hundimiento, el 13 de septiembre de 1880, marcó uno de los episodios más recordados de la contienda marítima.

HUNDIMIENTO EN EL MAR DE CHANCAY

El ataque a la Covadonga ocurrió cuando la nave chilena intentaba bombardear un puente ferroviario estratégico en Chancay. Sin saberlo, cayó en una emboscada preparada por la Armada Peruana, que había instalado un bote minado como trampa. La explosión hundió de inmediato el buque, en un acto de ingenio militar que elevó la moral peruana y dejó una profunda huella en la memoria nacional.

La aprobación de esta medida también responde a una demanda histórica de los pobladores de Chancay, quienes durante años han solicitado el rescate del navío como símbolo de resistencia y orgullo nacional.