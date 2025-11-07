Coro Nacional de Niños del Perú celebra sus 30 años con una fiesta de pop y rock en el Gran Teatro Nacional

La música que marcó generaciones volverá a sonar con la frescura de las voces del Coro Nacional de Niños del Perú (CNN), bajo la dirección de la maestra Mónica Canales. Este miércoles 12 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional, presentarán el sexto volumen de “Cuando seas grande”, un espectáculo que rinde homenaje a los mejores temas del rock y el pop de todos los tiempos.

En escena estarán más de 120 niñas y niños que transformarán el escenario en una fiesta coral que promete emocionar a toda la familia con una selección de temas que incluye himnos como Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles), Don’t Stop Me Now (Queen), Heal the World (Michael Jackson), Viva la Vida (Coldplay), Akundún (Miki González), Cuando pienses en volver (Pedro Suárez-Vértiz) y De música ligera (Soda Stereo).

El Coro Nacional de Niños del Perú invitará al público a cantar, recordar y disfrutar de una experiencia musical llena de alegría, ritmo y nostalgia, con arreglos especialmente adaptados, luces, coreografías y una puesta en escena dinámica que promete ser un espectáculo que conmoverá y hará vibrar al público de todas las edades.

Esta sexta edición, se realiza en el marco del 30.º aniversario del Coro Nacional de Niños del Perú, reafirmando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de artistas y con el objetivo de acercar el canto coral a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más grandes.

Las entradas para el concierto están a la venta en Teleticket.com.pe y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Los menores de 17 años, estudiantes universitarios y de institutos superiores, mayores de 60 años, docentes de instituciones educativas públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y personas afiliadas al CONADIS tienen un 50 % de descuento en todas las localidades.