Ministro de Cultura supervisa servicio alimentario escolar en el Callao y promueve la lectura en niñas y niños

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, supervisó el servicio alimentario que reciben estudiantes de la I.E. Retoñitos de la Virgen de Guadalupe, en el Callao, como parte de la campaña ¡Todos comemos lo mismo!, promovida por el MIDIS para garantizar alimentos seguros, nutritivos y con altos estándares de calidad a través del programa Wasi Mikuna.

“Por encargo del presidente y del premier, estamos inspeccionando las cocinas escolares para asegurar una alimentación adecuada. Aquí encontramos un manejo impecable y un menú balanceado para nuestros estudiantes”, señaló el ministro, tras recorrer los ambientes junto a la directora del plantel, Pilar Pastor Gamarra.

El titular de Cultura destacó la importancia de la participación familiar en la formación de hábitos saludables y subrayó que el Gobierno refuerza acciones para asegurar una alimentación escolar sana, segura y nutritiva en todo el país.

Durante su visita, el ministro entregó 250 ejemplares del libro Canciones viajeras, donados por la Biblioteca Nacional del Perú, y anunció el envío próximo de más textos vinculados al patrimonio cultural y a las lenguas originarias. “Queremos que niñas y niños crezcan conectados con nuestra identidad cultural desde la primera infancia”, destacó.

Finalmente, Luna Briceño invocó a la ciudadanía a celebrar el Día de la Canción Criolla con responsabilidad, respetando el Estado de Emergencia vigente. “Cuidemos nuestra cultura y nuestra seguridad. La lucha contra el crimen organizado es tarea de todos”, concluyó.