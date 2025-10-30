“Perú Mucho Gusto” abre hoy sus puertas en la Costa Verde con ingreso gratuito

La feria “Perú Mucho Gusto” abre oficialmente sus puertas hoy, jueves 30 de octubre, en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, prometiendo una experiencia culinaria única que celebra la diversidad gastronómica de las 25 regiones del país. El ingreso será totalmente gratuito, previo registro en Ticketmaster.pe, y el público podrá disfrutar de más de 187 expositores con platos que van desde S/15 hasta S/30.

RECORRE LOS SABORES DEL PERÚ

Desde la 1 p.m. de hoy, tras la ceremonia de inauguración, el público podrá ingresar al recinto y degustar lo mejor de la gastronomía peruana. A partir del viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la feria atenderá de 11 a.m. a 10 p.m., ofreciendo una “ciudad gastronómica viva” con panaderos, baristas, cerveceros y maestros pisqueros.

“Cada expositor presentará lo mejor de su región. También contaremos con artesanos y productores locales”, explicó Laura Alegría, subdirectora de Promoción del Turismo Interno de PromPerú, entidad organizadora del evento. Bajo el lema “Sabores con historia”, la feria busca resaltar la identidad culinaria del Perú, combinando tradición, sostenibilidad e innovación.

ACCESO GRATUITO Y TRANSPORTE ESPECIAL

Para ingresar, los visitantes deben registrarse en la web de Ticketmaster.pe y asistir con su DNI, pasaporte o carné de extranjería. No será necesario presentar códigos QR ni hacer largas colas, gracias al nuevo sistema digital de acceso rápido implementado por PromPerú.

Además, la organización ha dispuesto los llamados “buses del sabor”, que partirán gratuitamente cada 45 minutos desde cuatro puntos de Lima: Parque Kennedy y Larcomar (Miraflores), Paseo de los Héroes Navales (Centro de Lima) y Plaza San Miguel. Estos servicios buscan facilitar el acceso al evento y promover la participación familiar.

La feria “Perú Mucho Gusto” se extiende hasta el domingo 2 de noviembre y promete ser un homenaje a la diversidad culinaria y cultural del país, reafirmando al Perú como uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo.