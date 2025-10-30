Tras 20 años de espera: Gran Museo Egipcio revela los tesoros ocultos de Tutankamón

El Gran Museo Egipcio (GEM), ubicado a pocos metros de la Gran Pirámide de Guiza, abrirá oficialmente este 1 de noviembre de 2025, marcando un hito histórico para la arqueología y el turismo mundial. Con 48 hectáreas de extensión y más de 70.000 piezas en exhibición, el monumental recinto albergará, por primera vez, todos los tesoros hallados en la tumba de Tutankamón, el faraón más famoso del Antiguo Egipto.

JOYA CULTURAL Y TECNOLÓGICA DE EGIPTO

El megaproyecto, anunciado en 2002 y retrasado por crisis políticas y la pandemia, costó alrededor de US$1200 millones, financiados en gran parte por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Para el primer ministro Mostafa Madbouly, se trata del “regalo de Egipto al mundo”, un símbolo de orgullo nacional y de recuperación económica.

El recinto, dos veces más grande que el Museo del Louvre, contará con galerías temáticas, laboratorios de conservación de última generación y salas interactivas que buscan conectar al público con la herencia milenaria del país. Más de 60 líderes mundiales, entre ellos el rey Felipe de Bélgica y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, asistirán a la ceremonia de inauguración, que será transmitida por TikTok y en pantallas gigantes en El Cairo.

TUTANKAMÓN REGRESA A CASA

Por primera vez, el público podrá admirar los más de 5000 objetos de la tumba de Tutankamón, entre ellos su icónica máscara dorada, su trono y joyas nunca antes expuestas. “Ver el conjunto completo reunido en un solo lugar será espectacular”, señaló Salima Ikram, egiptóloga de la Universidad de El Cairo.

Además de los tesoros del joven faraón, el museo exhibe el coloso de Ramsés II —trasladado desde la estación central de El Cairo— y la barca solar del rey Keops, una de las embarcaciones funerarias más antiguas del mundo. Para el reconocido arqueólogo Zahi Hawass, el GEM representa “una nueva era en la egiptología”, ya que los investigadores locales liderarán el estudio de sus propios monumentos.