El parque de la exposición será sede del festival gratuito más grande para mascotas en el país

Este domingo 26 de octubre, el Parque de la Exposición abrirá sus puertas a la cuarta edición de Convet Fest 2025, considerado el festival gratuito de bienestar animal más grande del país. La jornada busca reunir a las familias y a los tutores en un espacio de encuentro ciudadano, entretenimiento y compromiso con la salud y el cuidado responsable de los animales de compañía.

La iniciativa es organizada por la Fundación Rayito, con el respaldo de la Municipalidad de Lima y la colaboración de Emilima, administradora del Parque de la Exposición, y contará con ingreso libre.

Durante el festival se desarrollará la campaña veterinaria gratuita más grande del Perú, que incluirá más de 10 mil atenciones en vacunas, desparasitación interna y externa, consultas médicas y asesoría nutricional para perros y gatos.

Además, los visitantes podrán participar en charlas educativas, talleres, concursos y sorteos pensados para fortalecer la convivencia responsable con sus mascotas. El evento contará también con un área de adopciones con animales rescatados en busca de un hogar responsable, así como un patio de comidas y una feria con productos y servicios especializados para animales de compañía.

El festival tendrá también un importante componente solidario: se recibirán donaciones de alimentos, medicinas, mantas y artículos en buen estado que permitirán apoyar a albergues y animales en situación de abandono.

“En una ciudad cada vez más dinámica, las mascotas cumplen un papel fundamental como parte de las familias. Contar con espacios que acojan actividades de integración refuerza los valores de convivencia, el respeto y el cuidado hacia todos los seres vivos”, señaló Josué De la Torre, gerente general de la Emilima.

Convet Fest 2025 invita a la ciudadanía a participar de un día especial en el Parque de la Exposición, celebrando la alegría de compartir con sus mascotas y recordando que cada gesto de solidaridad puede transformar vidas.