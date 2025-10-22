Vota por Perú en los World Travel Awards 2025 y apoya a Machu Picchu y Lima

Perú vuelve a brillar en el escenario turístico global y ahora necesita el apoyo del público para conquistar los World Travel Awards 2025, conocidos como los “Óscar del Turismo”. Tras triunfar en la edición sudamericana de este año, el país compite en categorías clave que muestran su riqueza cultural, gastronómica y natural. Cada voto cuenta para que Perú siga consolidándose como un destino turístico de primer nivel.

Categorías donde Perú busca ganar

Perú está nominado en las siguientes categorías de la edición mundial de los World Travel Awards 2025:

Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura

Destino Líder Culinario del Mundo

Destino Líder Cultural del Mundo

Mejor Atracción Turística del Mundo: Machu Picchu

Destino Líder Verde del Mundo

Destino Líder de Cruceros del Mundo

Destino Líder de Ciudad Patrimonio del Mundo: Lima

Mejor Oficina de Turismo del Mundo: Promperú

Perú ya cuenta con un historial destacado: ha sido elegido 12 veces Mejor Destino Culinario del Mundo entre 2012 y 2024, y seis veces Mejor Destino Cultural del Mundo. Machu Picchu suma seis galardones como Mejor Atracción Turística, mientras que Lima fue reconocida en 2023 como Mejor Destino de Ciudad Patrimonio del Mundo. En total, el país acumula 25 premios en este prestigioso certamen internacional.

El plazo para votar por Perú vence el 26 de octubre. Los ciudadanos y turistas interesados pueden ingresar al portal oficial del certamen y emitir su voto. Los ganadores se anunciarán durante la gala internacional que se realizará el 6 de diciembre en Baréin, donde se premiarán los destinos y atracciones más destacados del turismo mundial.