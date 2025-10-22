Isabel Preysler publica las apasionadas cartas de amor de Mario Vargas Llosa en su nuevo libro

Con elegancia, serenidad y la precisión de quien decide escribir su versión definitiva, Isabel Preysler presentó su libro Mi verdadera historia, donde revela detalles íntimos de su relación con Mario Vargas Llosa y publica algunas de las cartas que el Nobel de Literatura le dedicó durante sus ocho años de romance. Vestida con un traje verde agua, Preysler se dirigió a más de un centenar de periodistas en Madrid para repasar su vida, desde su infancia en Filipinas hasta los amores que marcaron su destino.

“Se han dicho tantas cosas falsas que quería contar mi verdad”, expresó la autora de 74 años, quien asegura que su familia leyó y revisó el contenido antes de la publicación. “El libro es la realidad con matices”, añadió sonriente. Entre esas páginas, una de las más comentadas es la dedicada a Vargas Llosa: “Mario fue feliz conmigo”, afirma con convicción.

LAS CARTAS SECRETAS DEL NOBEL

El capítulo dedicado al escritor hispano-peruano incluye fragmentos inéditos de las cartas de amor que él le escribió entre 2015 y 2022. En una de ellas, Vargas Llosa confiesa: “Te quiero mucho y te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación”. En otra, escrita en abril de 2015, el autor de La ciudad y los perros escribe: “El mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo”.

Preysler asegura que decidió incluir esas misivas para demostrar que “él era feliz” y que su publicación responde a un derecho personal: “Las cartas son mías y puedo compartirlas”. También revela que su historia comenzó “tras una cena en casa de Elena Benarroch; me besó en el ascensor. Ahí empezó todo”.

ENTRE LA PASIÓN Y EL DESENCUENTRO

El relato también aborda los motivos de la ruptura definitiva, ocurrida en 2022. “Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación”, escribe Preysler, en clara alusión al Nobel. “Mi casa no es un hotel”, sentencia en una de las páginas más directas del libro.

La autora aprovecha para desmentir versiones sobre supuestos acuerdos económicos: “Su aportación fue infinitamente menor que esos inventados 80 mil euros mensuales”. En otras secciones, repasa sus relaciones con Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer, a quien describe como “el amor más importante de su vida”.

UNA VIDA ENTRE EL GLAMOUR Y LA HONESTIDAD

Madre de cinco hijos —Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, Tamara Falcó y Ana Boyer—, Isabel Preysler reflexiona sobre su fama de ícono de la elegancia y su relación con la belleza. “No me considero elegante ni sigo la moda”, confiesa. También admite, sin pudor, haberse sometido a una cirugía estética a los 50 años: “Tengo la nariz tan destrozada que ya me da igual todo”.

Con Mi verdadera historia, la eterna reina de corazones se desnuda emocionalmente para ofrecer un retrato humano, íntimo y revelador de su vida al lado de algunos de los hombres más influyentes del siglo XX.