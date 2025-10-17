Ministerio de Cultura implementa tarifa 0: conoce quiénes ingresarán gratis a los museos

El acceso a la cultura será más inclusivo. El Ministerio de Cultura (Mincul) aprobó una tarifa diferenciada (tarifa 0) que permitirá el ingreso gratuito a los museos administrados por el Estado para niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, tanto peruanos como residentes extranjeros. La medida entrará en vigencia en los próximos 30 días y forma parte de la política nacional para garantizar el ejercicio de los derechos culturales.

¿QUIÉNES PODRÁN INGRESAR GRATIS?

Según la Resolución Ministerial N° 000247-2025-MC, publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, la exoneración del pago aplica a:

- Menores de 3 a 17 años, peruanos o residentes extranjeros.

- Personas con discapacidad, nacionales o residentes.

- Adultos mayores peruanos y residentes en el país.

Estas categorías podrán acceder de manera gratuita a todos los museos administrados por el Mincul a nivel nacional. La disposición, firmada por el ministro Alfredo Luna Briceño, busca incentivar el conocimiento del patrimonio cultural y la participación ciudadana en espacios culturales.

PROMOCIÓN CULTURAL

La medida, que entra en vigencia 30 días después de su aprobación, será implementada por la Dirección General de Museos, encargada de garantizar su cumplimiento y de realizar una evaluación anual del impacto en la promoción de los derechos culturales.

El Ministerio de Cultura señaló que la gratuidad no solo fomenta la visita a los museos, sino que también fortalece la inclusión cultural y el sentido de identidad. Con esta política, el sector busca acercar el arte, la historia y la diversidad del Perú a todos los públicos, especialmente a los grupos que enfrentan mayores barreras económicas o de accesibilidad.