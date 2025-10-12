¡Orgullo peruano! Niño que rifó su bicicleta para viajar a mundial de matemáticas gana medalla de oro

Jofran Uchasara, un niño de apenas 9 años, cumplió su sueño de representar al Perú y se coronó campeón mundial de matemáticas al obtener la medalla de oro en el “Global Round of The Spirit of Math Contest”, realizado en la Universidad de Toronto, Canadá. El pequeño logró superar a participantes de otros 14 países tras resolver un exigente examen de 30 preguntas en solo 37 minutos.

Su historia conmovió a todo el país cuando se conoció que rifó su bicicleta para reunir los fondos necesarios para costear su viaje. La solidaridad no tardó en llegar: su comunidad, diversas instituciones y el propio Ministerio de Educación se unieron para apoyarlo y hacer posible que Jofran viajara a cumplir su meta. “Estoy feliz porque pude cumplir mi sueño y demostrar que los niños del Perú también pueden lograrlo”, expresó emocionado.

La madre del joven talento no ocultó su orgullo por el logro alcanzado. “Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos… es un logro para él, para nosotros y para todo el Perú”, declaró a RPP Noticias. Según contó, Jofran se preparó durante meses en su colegio, donde sus profesores notaron desde temprano su talento para los números y su capacidad para resolver problemas complejos.

SE VIENEN MÁS DESAFÍOS

El triunfo de Jofran se suma a los buenos resultados de la delegación peruana en competencias internacionales de matemáticas. Perú obtuvo cinco medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemática de este año y destacó en la Olimpiada del Cono Sur 2025. Ahora, el pequeño campeón ya sueña con participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) cuando llegue a la secundaria, con la convicción de que el esfuerzo y la perseverancia siempre abren caminos hacia los grandes logros.