El Ministerio de Cultura (Mincul) presenta “Retablo Afroperuano, centenario del nacimiento de Nicomedes Santa Cruz”, en el Gran Teatro Nacional. Más de 60 artistas en escena darán vida a este espectáculo. Las funciones serán los días 24, 25, 28 y 29 de octubre a las 8:00 p. m, con una función especial el domingo 26 a las 5:30 p. m.

Se trata de la nueva temporada del Ballet Folclórico Nacional del Perú, con una puesta en escena que celebra la riqueza y vitalidad de la cultura afroperuana, así como la trascendencia de Nicomedes Santa Cruz, figura fundamental que visibilizó el aporte del pueblo afroperuano en la construcción de nuestra identidad nacional.

ORGULLO AFROPERUANO

“Retablo Afroperuano”, a través de seis extraordinarios cuadros coreográficos, pone en valor los saberes, prácticas y aportes de hombres y mujeres afroperuanos, y rinde un homenaje muy especial a Nicomedes Santa Cruz, maestro de la palabra, poeta, investigador y símbolo del orgullo afroperuano.

Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del Gran Teatro Nacional (av. Javier Prado Este n.º 2225, San Borja), con 50 % de descuento para menores de 17 años, estudiantes, adultos mayores, docentes de instituciones públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y personas con carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

EL DATO

Nicomedes Santa Cruz Gamarra nació el 4 de junio de 1925 en La Victoria, Lima. Fue el penúltimo de diez hermanos y dedicó su vida a difundir la cultura afroperuana. Entre sus obras más destacadas figuran Décimas (1959), Cumanana (1964), Canto a mi Perú (1966), Antología: décimas y poemas (1971), Rimactampu (1970) y La décima en el Perú (1982).