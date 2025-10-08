Hallan tesoro virreinal de un millón de dólares en las costas de Florida

Arqueólogos marinos de la empresa estadounidense 715 Fleet localizaron en el litoral este de Florida un conjunto de piezas coloniales valoradas en cerca de un millón de dólares, pertenecientes a la flota española que naufragó en 1715. El descubrimiento incluye más de mil monedas de plata y oro, además de joyas y artefactos únicos que habían permanecido ocultos bajo la arena durante más de tres siglos.

Tesoros del Imperio Español emergen del fondo del mar

Según informó la compañía a cargo del hallazgo, los buzos rescataron más de mil reales de plata, cinco escudos de oro y varios objetos de orfebrería en lo que describieron como “una recuperación extraordinaria”. Cada pieza ofrece información valiosa sobre la ruta comercial entre América y España durante la llamada Edad de Oro del Imperio Español, cuando las riquezas del Nuevo Mundo eran transportadas hacia Europa.

Los investigadores creen que las monedas pertenecían a un mismo cofre o envío que se dispersó por la fuerza del huracán que hundió a la flota frente a las costas de Florida. La mayoría conserva inscripciones visibles que indican su procedencia: talleres coloniales de México, Perú y Bolivia. Se estima que la flota de 1715 transportaba cerca de 400 millones de dólares en metales preciosos, parte de los cuales aún permanecen bajo el mar.

El descubrimiento se realizó en una zona conocida como la “Costa del Tesoro”, un tramo del Atlántico donde continúan las labores arqueológicas bajo supervisión estatal. Los objetos recuperados serán sometidos a un proceso de restauración antes de su exhibición en museos de Florida, con el fin de preservar un fragmento esencial de la historia marítima y económica del periodo colonial.