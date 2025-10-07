Ejemplar de la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa es declarado Patrimonio Cultural de la Nación

Un ejemplar de la novela "Cien años de soledad" que pertenece a la biblioteca personal del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.

La distinción se otorgó a solicitud de la Biblioteca Nacional del Perú en mérito al extraordinario valor histórico, literario y simbólico del libro, considerado único en el mundo. Estas notas permiten conocer el proceso creativo y analítico de Vargas Llosa para su obra "García Márquez: historia de un deicidio" (1971).

Esta obra escrita por Gabriel García Márquez, destaca por contener una dedicatoria manuscrita del autor colombiano a Vargas Llosa, el exlibris personal del Nobel peruano y anotaciones de puño y letra que sirvieron como base para su tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid.

Custodia y preservación

El reconocimiento es resultado del trabajo articulado entre la BNP y la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, que custodia este valioso bien bibliográfico en la ciudad de Arequipa. Con esta declaratoria, la BNP reafirma su compromiso con la preservación y puesta en valor del patrimonio bibliográfico nacional, garantizando el acceso futuro a este testimonio cultural.

Contexto significativo

La declaración se produce en una fecha simbólica, ya que este 7 de octubre se cumplen 15 años de que Mario Vargas Llosa recibiera el Premio Nobel de Literatura. Las anotaciones manuscritas del ejemplar ofrecen un testimonio directo del diálogo intelectual entre dos de los escritores más importantes del siglo XX en Latinoamérica.