Recuperan libros de los siglos XVII y XVIII y manuscritos de expresidentes peruanos

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), en trabajo articulado con la Fiscalía de la Nación, la Policía Fiscal y la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura, lideró la incautación de más de 100 bienes patrimoniales en una librería del centro histórico de Lima.

Esta acción se enmarca en las funciones de la Biblioteca Nacional del Perú, establecidas en la Ley General, que incluyen la identificación, defensa e investigación del patrimonio bibliográfico documental.

Entre los hallazgos destacan 12 libros antiguos pertenecientes a la Biblioteca Pública Municipal Luis Carranza de Ayacucho, con ediciones que datan entre los siglos XVII y XVIII. También se incautaron manuscritos firmados por expresidentes como Felipe Salaverry, Ramón Castilla y José Balta, piezas consideradas de alto valor histórico y cultural para el país.

Trabajo preventivo

La incautación fue posible gracias al trabajo preventivo de la Unidad Funcional de Valoración y Defensa del Patrimonio Bibliográfico Documental (UVDP), que realiza un mapeo constante de materiales en riesgo de tráfico ilícito. Esta unidad participa activamente en la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Llamado a la colaboración

La BNP hizo un llamado a librerías y espacios de comercialización a sumarse como aliados en la defensa del patrimonio documental. El operativo demuestra la importancia de la articulación interinstitucional y reafirma el compromiso de la BNP con la protección, conservación y restitución de bienes que forman parte de la memoria e identidad del Perú.