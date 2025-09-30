Elencos Nacionales del Perú presentan por primera vez "La Traviata" en el Gran Teatro Nacional

Como parte de la XI Temporada de Ópera del Ministerio de Cultura y en celebración del 60 aniversario del Coro Nacional del Perú, tres elencos nacionales se reunirán por primera vez para presentar "La Traviata" de Giuseppe Verdi.

El Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional del Perú compartirán escenario en una producción sin precedentes que combina música, canto y danza en el Gran Teatro Nacional.

Las funciones se realizarán los días domingo 5, martes 7 y jueves 9 de octubre en el Gran Teatro Nacional. La puesta en escena promete una experiencia única gracias a una majestuosa escenografía que une la fuerza de la ópera con la riqueza visual del ballet, sumergiendo al público en la conmovedora historia de Violetta Valéry donde se entrelazan el amor, el sacrificio y la redención.

Artistas nacionales e internacionales

La producción contará con la participación de destacados solistas internacionales invitados: Jaquelina Livieri en el rol de Violetta Valéry, Juan Antonio Dompablo como Alfredo Germont y Víctor García Sierra como Giorgio Germont. A ellos se suman voces nacionales que asumen papeles protagónicos, reafirmando el compromiso del Ministerio de Cultura con la promoción del talento peruano en el escenario lírico.

El equipo artístico está liderado por el maestro Javier Súnico en la dirección artística, el maestro Fernando Valcárcel en la dirección musical, la maestra Grace Cobián en la dirección coreográfica y la maestra Mónica Canales en la coordinación.

Dónde comprar las entradas

Las entradas están a la venta en Teleticket (http://https://teleticket.com.pe/la-traviata) o en la boletería del Gran Teatro Nacional, con descuentos del 50% para estudiantes, adultos mayores, docentes de instituciones públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y personas afiliadas al Conadis.