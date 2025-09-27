Ministerio de Cultura y ATU sensibilizan sobre la lucha contra el racismo en estaciones del Metropolitano

El Ministerio de Cultura y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzaron una campaña conjunta para sensibilizar a miles de usuarios del Metropolitano sobre la importancia de respetar y valorar nuestra diversidad cultural y erradicar el racismo en el transporte público.

Las activaciones se realizan desde hoy hasta el 3 de octubre en las estaciones Central (Lima Cercado), Naranjal (Independencia), Matellini (Chorrillos) y Canaval Moreyra (San Isidro) durante los turnos de mañana y tarde. A través de mensajes claves y orientación directa, los usuarios reflexionarán sobre situaciones cotidianas de discriminación y aprenderán cómo prevenirlas o denunciarlas.

“Con esta acción reforzamos la Estrategia Multisectorial “Perú sin Racismo” al 2030, que busca construir una sociedad más inclusiva y respetuosa desde todos los espacios, incluido el transporte público, de la cual la ATU forma parte”, destacó Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura.

Además, se brindará información sobre los canales oficiales del servicio Alerta contra el Racismo, como la línea gratuita 1817, el correo electrónico alertacontraelracismo@cultura.gob.pe y el WhatsApp 976 079 336, entre otras modalidades para reportar casos de discriminación étnico-racial, ya sea como testigos o víctimas.

Como parte de la campaña, desde la próxima semana se difundirán audios en los buses del Metropolitano con mensajes que promuevan el respeto a la diversidad y fomentan el involucramiento ciudadano para frenar cualquier forma de racismo.

EL DATO:

En el Perú, los principales motivos de discriminación étnico-racial son el color de la piel, los rasgos físicos, el lugar de procedencia, la forma de hablar, costumbres y vestimenta. La población ha declarado que quienes más discriminación presentan son los que integran los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, en hospitales, comisarias, municipalidades, centros laborales, colegios y transporte público, según la Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial (2017).