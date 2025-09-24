Racismo en el Metropolitano: ¿qué número marcar para denunciar actos de discriminación?

El pasado 22 de septiembre de 2025, un acto de racismo en el Metropolitano generó indignación nacional.

Una joven identificada como Carmen Alejandra Argumedo Alegre fue grabada mientras dirigía insultos y frases discriminatorias contra otros pasajeros, lo que provocó rechazo masivo en redes sociales y una respuesta inmediata del Estado.

¿Qué ocurrió en el Metropolitano?

En los videos difundidos, la joven lanzó expresiones como “serranos son y serranos morirán” y comparó a los pasajeros con llamas y vicuñas.

Estas frases ofensivas no solo impactaron a los directamente agredidos, sino también a comunidades andinas y pueblos originarios que vieron reflejado en ellas un discurso discriminatorio recurrente.

El Ministerio de Cultura (Mincul) condenó tajantemente los hechos y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, invocando el artículo 323 del Código Penal que sanciona los actos de discriminación. El documento solicita el inicio de investigaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes.

¿Qué número llamar para denunciar actos de racismo?

Como parte de la estrategia institucional, el Mincul recordó a la ciudadanía que puede comunicarse gratuitamente al 1817, la línea de atención del servicio Alerta contra el Racismo.

Este canal permite que testigos o víctimas de discriminación étnico-racial reporten los incidentes ocurridos en espacios públicos o privados, fortaleciendo la respuesta del Estado frente a estas manifestaciones.