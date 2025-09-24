Cultura

Racismo en el Metropolitano: ¿qué número marcar para denunciar actos de discriminación?

El servicio Alerta contra el Racismo ofrece atención gratuita para víctimas y testigos, y busca erradicar la discriminación en espacios públicos y privados.

El pasado 22 de septiembre de 2025, un acto de racismo en el Metropolitano generó indignación nacional.

Una joven identificada como Carmen Alejandra Argumedo Alegre fue grabada mientras dirigía insultos y frases discriminatorias contra otros pasajeros, lo que provocó rechazo masivo en redes sociales y una respuesta inmediata del Estado.

¿Qué ocurrió en el Metropolitano?

En los videos difundidos, la joven lanzó expresiones como “serranos son y serranos morirán” y comparó a los pasajeros con llamas y vicuñas.

Estas frases ofensivas no solo impactaron a los directamente agredidos, sino también a comunidades andinas y pueblos originarios que vieron reflejado en ellas un discurso discriminatorio recurrente.

El Ministerio de Cultura (Mincul) condenó tajantemente los hechos y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, invocando el artículo 323 del Código Penal que sanciona los actos de discriminación. El documento solicita el inicio de investigaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes.

¿Qué número llamar para denunciar actos de racismo?

Como parte de la estrategia institucional, el Mincul recordó a la ciudadanía que puede comunicarse gratuitamente al 1817, la línea de atención del servicio Alerta contra el Racismo.

Este canal permite que testigos o víctimas de discriminación étnico-racial reporten los incidentes ocurridos en espacios públicos o privados, fortaleciendo la respuesta del Estado frente a estas manifestaciones.


