¿De qué se arrepienten las mujeres? Estudio de Harvard revela la respuesta más común dada por adultas mayores

Robert Waldinger, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Harvard y actual director del Harvard Study of Adult Development, compartió hallazgos que permiten entender cómo las mujeres reflexionan sobre sus elecciones vitales al llegar a la vejez. Este estudio, que comenzó en 1938 y sigue en curso, muestra que muchas mujeres reconocen haber priorizado la opinión de los demás por encima de sus propios deseos y sueños.

Según Waldinger, una de las frases más repetidas por las participantes fue: “Ojalá no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome por lo que pensaran los demás”. Esa constante búsqueda de aprobación, ligada a las presiones familiares y sociales, hizo que muchas sintieran que no vivieron de acuerdo con su autenticidad. El especialista remarca que esta falta de coherencia personal se convierte en uno de los mayores arrepentimientos en la vejez.

Autenticidad frente a presión social

El psiquiatra sostiene que el camino hacia una vida plena requiere ser fiel a uno mismo, incluso cuando ello implique desafiar normas o expectativas externas. A su vez, enfatiza que las relaciones significativas y genuinas pueden servir como sostén para mostrarse tal cual uno es, fortaleciendo la autoestima y ofreciendo un mayor sentido de realización personal.

En este contexto, el estudio invita a reflexionar sobre la importancia de las mujeres que, a lo largo de la historia, rompieron moldes y marcaron un rumbo diferente. Waldinger concluye que envejecer con menos arrepentimientos pasa por vivir con mayor libertad y menos miedo a la mirada ajena.