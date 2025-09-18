Estudio revela que un animal de la selva consume alcohol a diario equivalente a una cerveza

Un reciente estudio científico reveló que ciertas especies de chimpancés en estado salvaje consumen, sin saberlo, cantidades considerables de alcohol al incluir en su dieta diaria frutas fermentadas. La investigación, publicada en Science Advances y dirigida por la Universidad de California en Berkeley, comprobó que estos animales ingieren el equivalente a casi dos copas de bebida alcohólica estándar al día.

Frutas con alcohol natural

El hallazgo se basa en la recolección de 21 tipos de frutas en bosques de Uganda y Costa de Marfil, entre 2017 y 2021. Los análisis demostraron que las piezas maduras contenían alrededor de 0,3 % de etanol. Como los animales suelen ingerir entre 4 y 5 kilos de fruta diariamente, la dosis de alcohol ingerida resulta significativa, aunque no produce signos visibles de embriaguez.

Los investigadores señalan que este consumo responde a un fenómeno evolutivo. El etanol presente en la fruta actúa como una señal olfativa que guía a los animales hacia alimentos más energéticos, con mayor cantidad de azúcares. Se trataría, por tanto, de un beneficio adaptativo heredado de antepasados comunes, que también estuvieron expuestos de manera constante a frutas fermentadas.

La llamada hipótesis del “mono borracho”, propuesta por Robert Dudley en 2016, sostiene que la atracción de los humanos por el alcohol podría tener raíces biológicas muy antiguas. El reciente estudio aporta evidencia sólida al demostrar que el consumo de etanol en la naturaleza no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente con profundas conexiones evolutivas.