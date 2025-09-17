Hallan las momias más antiguas del mundo: fueron ahumadas hace 14 000 años

Un hallazgo arqueológico reescribe la historia de la momificación. Investigadores de la Universidad Nacional de Australia confirmaron que los restos más antiguos de esta práctica se remontan a hace 14 000 años en el sudeste asiático, donde las comunidades pre-neolíticas usaban humo para preservar a sus muertos. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista PNAS.

EL ARTE DE PRESERVAR CON HUMO

Los análisis de enterramientos en 95 yacimientos de China, Indonesia y Vietnam muestran que los cuerpos eran sometidos a un lento proceso de secado al humo, a baja intensidad, antes de ser enterrados. Las posturas compactas, la ausencia de desarticulación ósea y las marcas de combustión apuntan a que los cadáveres fueron tratados de forma deliberada para su conservación.

Según los investigadores, este método no debe considerarse menos avanzado que las técnicas posteriores. Aunque la conservación solo duraba algunos cientos de años, las momias eran colocadas con respeto en cuevas, refugios rocosos o bajo tierra, reflejando un ritual cargado de simbolismo espiritual.

TRADICIÓN MILENARIA ANTERIOR A EGIPTO

El equipo destaca que esta práctica antecede a las momificaciones de la cultura Chinchorro en Chile (7.000 a.C.) y a las egipcias del Imperio Antiguo (4.500 años atrás). Crear una sola momia requería hasta tres meses de cuidados continuos, lo que demuestra la devoción de aquellas comunidades hacia sus antepasados.

La primera autora del estudio, Hsiao-chun Hung, subrayó que este hallazgo refleja un impulso humano universal: la esperanza de mantener a los seres queridos “juntos para siempre”. La persistencia de esta tradición durante más de 10 mil años confirma que el deseo de trascender la muerte es tan antiguo como la humanidad misma.