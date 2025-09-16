Perú brilla en Olimpiada Iberoamericana de Biología con cuatro medallas

El Perú volvió a sobresalir en el ámbito académico internacional gracias al desempeño de sus jóvenes talentos. La delegación nacional consiguió una presea de plata y tres de bronce en la XVII Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB) 2025, que se desarrolló en Armenia, Colombia, del 7 al 14 de septiembre, con la participación de 16 países de la región y de Europa.

La representación peruana estuvo integrada por Mia Caballero, Amser Ponte, Dylan Villón y Diego Turpo, quienes asumieron el reto de resolver pruebas teóricas y experimentales en campos como genética, ecología y bioquímica. La competencia reunió a estudiantes de países como Argentina, Brasil, España y México, consolidándose como uno de los encuentros más exigentes para alumnos preuniversitarios interesados en las ciencias biológicas.

Voces de futuro científico

La medalla de plata fue obtenida por Caballero, quien a sus 17 años ya acumula logros importantes en su trayectoria. En 2024 ganó la Olimpiada Peruana de Biología y este año dio el salto internacional. La joven, egresada del colegio Saco Oliveros, planea seguir estudios de Bioingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con el propósito de aplicar la ingeniería genética en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Por su parte, Ponte, Villón y Turpo sumaron las tres medallas de bronce, reflejo del esfuerzo colectivo de preparación iniciado en las etapas nacionales. Los tres tienen proyectos académicos distintos: desde la formación universitaria en San Marcos, hasta la carrera de Medicina. Sus metas personales, junto con los resultados alcanzados en Colombia, ponen en relieve el avance de la educación científica en el país y reafirman la presencia peruana en la escena académica iberoamericana.