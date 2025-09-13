Gira Cultura 2025: Coro Nacional de Niños del Perú celebra sus 30 años con dos presentaciones gratuitas en Cusco

El Coro Nacional de Niños del Perú, elenco oficial del Ministerio de Cultura, se presentará en la región Cusco con dos memorables conciertos en el marco de la Gira Cultura 2025 y como celebración de sus tres décadas de aporte cultural, difundiendo el patrimonio musical y fomentando la participación de la niñez en el arte coral.

El viernes 26 de septiembre, a las 7:30 p. m., el Coro Nacional de Niños brindará un primer gran concierto gratuito en la Catedral de Cusco, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Cusco.

Al día siguiente, sábado 27 de septiembre, a las 7:30 p. m., ofrecerá un segundo concierto en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, reconocida como la “Capilla Sixtina de América” por su riqueza artística y patrimonial. Ambos eventos serán de ingreso libre, con aforo limitado.

El programa de ambas presentaciones propone un recorrido sonoro por obras emblemáticas del repertorio virreinal y contemporáneo, resaltando la riqueza de la tradición musical peruana y latinoamericana. En el primer concierto se estrenará la versión sinfónico-coral de Hanac Pachap Cussicuinin, considerada la primera obra polifónica del Nuevo Mundo.

Asimismo, se interpretará la Misa Hanaq Pacha, con composiciones de Fernando Fernández Muñoz, Carlos Trujillo Aguirre y Sadiel Cuentas, así como el Magnificat de Alejandro Núñez Allauca, junto a piezas de Baltazar Martínez Compañón, Antonio de Salazar, Juan de Araujo y Tomás de Torrejón y Velasco.

Estos conciertos no solo celebran el aniversario del Coro Nacional de Niños, sino que también buscan acercar la música coral a nuevos públicos, fortaleciendo el vínculo con el patrimonio cultural del Perú. Bajo la dirección de la maestra Mónica Canales, el Coro Nacional de Niños del Perú continúa consolidándose como un referente de excelencia y formación musical, habiendo representado al país en los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional.

Con la Gira Cultura 2025, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de llevar el arte a todo el país, fortaleciendo la identidad y promoviendo el acceso ciudadano a expresiones culturales de alto nivel.