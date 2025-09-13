Mincul: ofrecen 20 vacantes gratuitas para curso especializado en iluminación escénica

Con el respaldo del Ministerio de Cultura (Mincul), IBERESCENA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se lanzó la segunda edición de “Tecnologías de la Escena en Iberoamérica”, que se desarrollará en la ciudad de Trujillo del 30 de octubre al 8 de noviembre.

El programa se enfocará en el área de iluminación escénica, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las artes escénicas y ofrecer oportunidades de profesionalización a personas de cualquier región del Perú. La convocatoria pone a disposición 20 vacantes gratuitas. No se requiere experiencia.

PRÁCTICAS REMUNERADAS

Los participantes recibirán formación teórica y práctica en óptica, color, física de la luz, diseño de planos lumínicos, montaje de equipos especializados y manejo de consolas de iluminación. Las sesiones estarán a cargo de destacados especialistas nacionales e internacionales, informa Andina.

Los seleccionados recibirán apoyo en transporte, alimentación y alojamiento en caso de no residir en Trujillo, además de la posibilidad de realizar prácticas remuneradas. También obtendrán certificaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático de Trujillo y del Ministerio de Trabajo, junto con cursos en seguridad y trabajo en altura.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre a las 5:00 p. m. a través del siguiente formulario.