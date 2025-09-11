Obra de fotógrafo peruano se exhibe en muestra internacional de Indonesia

NOTA DE PRENSA

Con el objetivo de estrechar lazos culturales, las embajadas de Argentina, Colombia, ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay, organizaron la exposición fotográfica “Tierra Viva – Cultures and Colors of Latin America”, en la Galería Nacional de Indonesia, que fue inaugurada el 8 de setiembre.



En dicha actividad destaca la obra de David Díaz, con la exhibición de cuatro fotografías de su serie “Retratos de Mi Sangre”, en la que retrata la identidad del pueblo shipibo Konibo.



En la ceremonia inaugural, el ministro de Cultura indonesio, Fadli Zon, resaltó que la exposición, abierta al público hasta el próximo 28 de setiembre, constituye un puente de colaboración cultural entre ambas regiones.