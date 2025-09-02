Niño peruano de 9 años que rifó su bicicleta para viajar a Canadá ganó el primer lugar en olimpiadas de matemáticas

Con solo 9 años, Jofran Uchasara se convirtió en motivo de orgullo nacional tras alcanzar el primer puesto en un concurso mundial de matemáticas realizado en la Universidad de Toronto, Canadá. El pequeño talento peruano compitió contra estudiantes de 14 países y completó un exigente examen de 30 problemas en apenas 37 minutos, cuando el tiempo estipulado era de 45.

Esfuerzo y respaldo solidario

El camino para llegar al certamen no fue sencillo. En un inicio, Jofran pensó en rifar su bicicleta para costear el viaje, pero tras exponer su caso en RPP recibió el apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación, la Embajada de Canadá y la propia comunidad que organizó actividades profondos. Este respaldo permitió que pudiera viajar acompañado de su madre, Erika Zúñiga, quien agradeció la solidaridad que hizo posible este triunfo.

Al recordar su experiencia, el menor confesó que al escuchar su nombre como ganador sintió una mezcla de nervios y alegría. Su madre, por su parte, resaltó que este logro no solo representa un motivo de satisfacción para la familia, sino también un reconocimiento para todo el país.

Actualmente cursando el tercer grado de primaria, Jofran ya sueña con dar el salto a competencias más desafiantes en el futuro, como la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) cuando llegue a la secundaria. Su caso refleja no solo talento y disciplina, sino también el valor del respaldo comunitario a la educación.