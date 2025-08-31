Concurso Nacional de Microrrelato Bibliotecuento premiará los mejores textos de 200 palabras

El Ministerio de Educación, a través de la Casa de la Literatura Peruana, impulsa la novena edición del Concurso de Microrrelatos "Bibliotecuento" dirigido a peruanos y residentes extranjeros mayores de 18 años.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre, busca fomentar la creación literaria peruana en el género del microrrelato y revalorar las bibliotecas como espacios de encuentro cultural.

Los participantes deberán presentar un microrrelato original e inédito de máximo 200 palabras, inspirado en el mundo real o imaginario de las bibliotecas, bibliotecarios, libros o lectura. El concurso, que inició en 2016, ha reunido a más de 3 300 participantes a nivel nacional y en su edición 2023 alcanzó un récord histórico con 629 postulantes.

Premiación y eventos complementarios

Los ganadores, las menciones honrosas y finalistas recibirán paquetes de libros y serán incluidos en una publicación digital de acceso gratuito. Los resultados se anunciarán el sábado 25 de octubre de 2025.

Paralelamente, la Casa de la Literatura Peruana organizará el Festival del Libro y la Lectura los días 26, 27 y 28 de septiembre con fondos editoriales universitarios, y mantiene abierta la exposición permanente "Intensidad y altura de la literatura peruana".

Dudas y consultas

Cabe resaltar, que esta iniciativa busca la formación integral de las personas mediante el acceso a obras literarias y el legado de escritores peruanos. Los interesados pueden enviar consultas al correo bibliotecacaslit@minedu.gob.pe.