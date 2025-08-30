Santa Rosa de Lima: una profunda devoción que marcó un hito en la historia del Perú y América

Foto Perú 21

Es nuestra. Santa Rosa de Lima, sin lugar a dudas, sigue siendo motivo de fe, orgullo y unidad nacional. Cada 30 de agosto, miles visitan su santuario, llegan de toda la capital, el interior del país y el extranjero. La profunda devoción a la patrona de Lima marcó un hito en la historia del Perú y América

Nacida en Lima en 1586, como Isabel Flores de Oliva, desde muy joven consagró su vida a servir a Dios y a los más necesitados. Desde una en el jardín de su casa, rezaba y bordaba, los ingresos por sus manualidades los destinaba a ayudar a los pobres. También cuidaba enfermos y marginados.

Foto El Montonero

MUCHOS MILAGROS

Tras su muerte en 1617, comenzaron a atribuirse muchos milagros. Uno de los más recordados ocurrió en 1615, cuando protegió a Lima de un ataque de piratas. También se le relacionó a la llamada “Tormenta de Santa Rosa”, un fenómeno climático que, según la tradición, refleja su poder espiritual.

En 1668 fue beatificada por el Papa Clemente IX y en 1671 canonizada por Clemente X, convirtiéndose en la primera santa de origen americano. Desde entonces, fue declarada patrona de la ciudad de Lima, de América, de las Filipinas y de los pueblos originarios, informa Perú 21.

FECHA DE FESTIVIDAD

Aunque falleció el 24 de agosto de 1617, su festividad no pudo celebrarse en esa fecha por coincidir con San Bartolomé Apóstol. Por ello, en 1729 la Iglesia trasladó su conmemoración al 30 de agosto, día que hasta hoy se mantiene como feriado nacional en el Perú y en varios países latinoamericanos.

Foto Radio Santa Rosa

ENFERMERAS Y POLICÍAS

En 1955, el Papa Pío XII la declaró patrona de la enfermería peruana, razón por la que el Día de la Enfermería se celebra también cada 30 de agosto. De esta manera, su legado de servicio y cuidado trasciende la fe y alcanza también a la salud y al compromiso social.

Asimismo, desde hace décadas, Santa Rosa de Lima también es reconocida como patrona de la Policía Nacional del Perú, símbolo de servicio y valentía, que inspira a cumplir su misión de resguardar la paz y la seguridad del país siempre ética.