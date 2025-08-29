¿Por qué el uso de “LOL” divide a millennials y generación Z en redes sociales?

Uno de los términos más antiguos y populares de Internet, el famoso LOL, ha desatado un choque generacional en redes sociales. Lo que en sus inicios representaba una carcajada en conversaciones digitales, hoy enfrenta un nuevo uso que sorprende y desconcierta a miles de usuarios. Millennials y miembros de la generación Z protagonizan un debate sobre su “correcta” aplicación en los chats y publicaciones.

DEL HUMOR A LA COSTUMBRE

LOL nació como acrónimo de Laughing Out Loud y durante años fue sinónimo de diversión en línea. Sin embargo, su uso tan extendido llevó a que muchos lo emplearan por inercia, incluso cuando no había nada gracioso que comentar. Algunos lo usan para mostrar cortesía digital, llenar silencios o simular interés en la conversación. En consecuencia, su significado original fue perdiendo fuerza en la interacción cotidiana de Internet.

Lo que más sorprende a los internautas mayores es el cambio introducido por la Gen Z: para ellos, LOL ya no es risa, sino un sustituto del punto final en las oraciones. “No es agradable usar punto, prefiero poner lol”, confesó un joven en redes sociales, provocando desconcierto entre usuarios millennial que aún lo asocian con carcajadas. Esta reinterpretación ha generado divertidas anécdotas y también confusiones en chats, donde lo que para unos es humor, para otros es simplemente gramática digital.

El debate continúa encendido en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde los usuarios defienden sus posturas. Algunos sostienen que esta evolución refleja cómo cambian los códigos de comunicación en Internet, mientras otros llaman a “no dejar que nos quiten nuestras risas”, reivindicando el valor original del término que marcó a toda una generación de cibernautas.