Biblioteca Nacional del Perú celebra sus 204 años de fundación con diversas actividades y reconocimientos

La Biblioteca Nacional del Perú, creada por don José de San Martín el 28 de agosto de 1821, conmemoró los 204 años de su fundación con una misa en la Iglesia de San Pedro y una ceremonia de reconocimiento a sus trabajadores en la Gran Biblioteca Pública de Lima.

En su sede histórica, junto a representantes de prestigiosas instituciones públicas y privadas, la Biblioteca Nacional celebró la trayectoria de sus colaboradores y rindió homenaje a los que dejaron un legado invaluable en la historia de la primera institución cultural del Perú independiente.

Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, reconoció el compromiso de cada uno de los trabajadores y destacó el trascendental papel de la institución en el desarrollo del país.

SERVICIOS ACCESIBLES

A su turno, Manuel Sánchez Aponte, gerente general encargado de la Biblioteca Nacional del Perú, destacó los logros de la institución al acercar el libro y la lectura a todos los peruanos, a través de sus servicios accesibles, inclusivos e innovadores.

De esta manera, la Biblioteca Nacional del Perú reafirma su compromiso de ser la guardiana de la memoria histórica del país y de garantizar el acceso equitativo a la información, el conocimiento y la cultura para toda la ciudadanía, refirió la institución.