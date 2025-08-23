Ballet Nacional del Perú presenta la obra “Carmen” en homenaje al destacado coreógrafo peruano Jimmy Gamonet

El Ballet Nacional del Perú, elenco oficial del Ministerio de Cultura, inicia su segunda temporada 2025 con la puesta en escena de la emblemática obra “Carmen”, en homenaje al maestro Jimmy Gamonet de los Heros, destacado coreógrafo peruano, figura fundamental de la danza neoclásica en el Perú y el mundo, cuyo trabajo marcó profundamente la identidad y el repertorio del Ballet Nacional.

Del 5 al 10 de septiembre, el público podrá disfrutar de tres creaciones de Gamonet en el Gran Teatro Nacional, con funciones de martes a sábado a las 8:00 p.m. y una presentación dominical a las 5:30 p.m., bajo la dirección artística de la maestra Grace Cobián.

La obra central será “Carmen”, inspirada en la célebre partitura de Georges Bizet y llevada a escena por Gamonet con un lenguaje coreográfico intenso, elegante y cargado de dramatismo. La pieza narra la historia de una mujer libre y desafiante que se resiste a las normas de su tiempo. Su carácter indomable despierta la pasión y obsesión de Don José, un soldado dividido entre el amor y el deber, en un relato que transita entre deseo, celos y tragedia.

El Ballet Nacional del Perú convierte este clásico en una experiencia intensa y conmovedora, donde cada paso de danza revela la fuerza de una historia que habla de amor, libertad y consecuencias inevitables.

La programación se completa con “Bach en 3 movimientos”, obra que celebra la armonía entre música y danza; y “Reus”, creación que revela la fuerza expresiva y contemporánea del maestro.

Con esta temporada, el Ballet Nacional del Perú no solo celebra la vida y obra de Jimmy Gamonet, quien dirigió la compañía durante seis años, sino que también reafirma su compromiso con la difusión de un repertorio que une lo clásico y lo moderno, ofreciendo al público experiencias artísticas de gran impacto estético y emocional.

Las entradas para esta nueva temporada del Ballet Nacional están a la venta en https://teleticket.com.pe/carmen-2025 y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Se aplican descuentos del 50 % para menores de 17 años, estudiantes universitarios y de institutos superiores, adultos mayores, docentes de instituciones públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y personas afiliadas al CONADIS.