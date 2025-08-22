“Ghibli en Concierto” llegará a Lima: un viaje sinfónico al universo del anime

Lima se prepara para una experiencia sensorial única con “Ghibli en Concierto”, un espectáculo que reunirá a una orquesta sinfónica para interpretar las melodías más emblemáticas del célebre estudio japonés. El evento busca transportar al público al corazón de las películas que marcaron generaciones con su arte y narrativa visual.

SORPRESAS PARA LOS FANS

La presentación contará con la participación especial de Alan Velásquez, actor de doblaje mexicano reconocido por dar voz a Haku en El Viaje de Chihiro. El artista guiará al público como narrador a lo largo del concierto, hilando las historias que acompañan a cada banda sonora. Esta propuesta fusiona la música en vivo con la magia del relato, ofreciendo una experiencia inmersiva para grandes y chicos.

Con proyecciones en pantalla LED, el público podrá revivir escenas de clásicos como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Castillo en el Cielo y La Tumba de las Luciérnagas. También se interpretarán piezas de producciones más recientes como ¿Cómo Vives?, El Recuerdo de Marnie y Earwig y la Bruja. El evento promete cautivar tanto a fanáticos del anime como a los amantes de la música sinfónica.

FECHA, LUGAR Y ENTRADAS

El concierto se realizará el 25 de octubre a las 20:00 horas en el Auditorio del Colegio San Agustín, ubicado en San Isidro. Las entradas ya están disponibles en Tickemaster, donde los seguidores del Studio Ghibli podrán asegurar su lugar en este homenaje musical y visual sin precedentes en Lima.