Metropolitano cambia de nombre a estación céntrica de Lima: descubre cuál es y por qué

El transporte público de Lima vivió una transformación simbólica con el cambio de denominación de la estación Quilca, ubicada en la concurrida avenida Alfonso Ugarte. Desde ahora, miles de pasajeros la reconocerán como Quilca-El Peruano, un nombre que rinde homenaje a los 200 años de fundación del diario oficial más antiguo de América.

CONVENIO CON IMPACTO CULTURAL Y EDUCATIVO

El cambio se da como parte de un convenio entre la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Editora Perú, cuyo alcance va más allá de la modificación de nombre. El acuerdo contempla la organización de exposiciones, proyectos educativos y campañas de sensibilización que buscan fortalecer la memoria histórica y los valores cívicos entre la población que a diario utiliza el Metropolitano.

Durante la ceremonia de inauguración, representantes de ambas instituciones destacaron el carácter simbólico de la nueva identidad de la estación. Félix Paz Quiroz, gerente general de Editora Perú, señaló que este acto reconoce el valor del diario El Peruano como archivo histórico y fuente de información oficial. En la estación se inauguró además la muestra cultural “El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia”, que expone portadas históricas y ejemplares emblemáticos desde 1825.

PATRIMONIO EN ESPACIOS URBANOS

La ubicación de la estación, próxima a la sede principal de Editora Perú, refuerza el vínculo entre patrimonio cultural y movilidad urbana. Según la ATU, esta estrategia busca que los espacios de transporte público se conviertan también en escenarios para difundir conocimiento, identidad nacional y educación vial.

Con dos siglos de historia, El Peruano se mantiene como referente legal y administrativo en el país, siendo hoy parte del recorrido cotidiano de miles de limeños. Su presencia en el Metropolitano simboliza la unión entre la modernidad del transporte y la preservación de la memoria colectiva del Perú.