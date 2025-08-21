Hallan en Bolivia templo de Tiwanaku: revelaría huellas de una sociedad previa a los Incas

Un equipo internacional de arqueólogos halló en el municipio de Caracollo, Bolivia, los restos de un templo ceremonial que pertenecería a la sociedad Tiwanaku, desaparecida hacia el año 1000 d.C. El complejo, bautizado como Palaspata, se ubica a 210 kilómetros al sur del famoso sitio arqueológico Tiwanaku y podría cambiar lo que se sabía sobre la expansión de esta cultura.

PALASPATA, UN TEMPLO FUERA DE LOS LÍMITES CONOCIDOS

Según el Dr. José Capriles, investigador boliviano y profesor en la Universidad Estatal de Pensilvania, la construcción presenta características típicas de Tiwanaku como plataformas escalonadas y patios hundidos. Estas similitudes, sumadas a la ubicación estratégica del sitio, sugieren que Palaspata habría funcionado como un centro de control religioso, político y comercial en el altiplano andino.

El complejo mide 125 por 145 metros —equivalente a una manzana urbana— y cuenta con 15 recintos alrededor de un patio interior. Su orientación solar refuerza la hipótesis de que fue concebido como un espacio ceremonial.

MISTERIO DE LA CIVILIZACIÓN TIWANAKU

La sociedad Tiwanaku, anterior al imperio Inca, se desarrolló en la cuenca del Titicaca y es considerada una de las civilizaciones más influyentes de los Andes. Dependía de caravanas de llamas para el comercio y construyó templos alineados con eventos solares, lo que refuerza la relación entre religión y poder político.

Los arqueólogos destacan que el descubrimiento de Palaspata abre nuevas preguntas sobre cómo se expandió este Estado preincaico y de qué manera utilizó la religión para mantener el control en zonas alejadas de su capital. Para los investigadores, este templo perdido es una prueba de la complejidad de una sociedad que aún guarda muchos enigmas.