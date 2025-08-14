Hallan cinco nuevos fardos funerarios en Complejo Arqueológico de Túcume en Lambayeque

El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque (UE005), anunció el hallazgo de cinco nuevos fardos funerarios durante la presente temporada de investigaciones arqueológicas en las huacas Las Abejas y Los Gavilanes, ubicadas en el Complejo Arqueológico de Túcume.

Los trabajos registran un avance del 34 %, y los cinco nuevos hallazgos se suman a los 56 fardos descubiertos previamente. En total, desde 2017 hasta la actualidad, se han hallado 61 entierros correspondientes a adultos, jóvenes y niños, cuyo patrón funerario pertenecería a un cementerio de élite de época inca.

“Entre los entierros de niños, hay uno en particular vinculado con fina cerámica y joyas de piedra, madera y metal, que evidencian su alto linaje y resultan de gran importancia para comprender el patrón funerario de Túcume. Se trata de un niño de aproximadamente dos o tres años, según la información de la doctora Marla Toyne, investigadora de la Universidad de Florida Central, en Orlando, Estados Unidos, y encargada del análisis de los restos humanos registrados en el Complejo Arqueológico de Túcume desde el año 2001”, informó Bernarda Delgado Elías, directora del Museo de Sitio Túcume.

Asimismo, gracias al trabajo en equipo del personal que tiene a cargo las excavaciones, se identificó que estos últimos entierros muestran una clara presencia de cerámica de los estilos Lambayeque y Chimú.

También se informó que, en Huaca Los Gavilanes, se reportó el hallazgo arquitectónico de una amplia banqueta con numerosos pisos superpuestos. En este sitio se encontró un detalle arquitectónico conformado por bloques de arcilla enlucida de color amarillo y relieves rotos, un patrón recurrente en la construcción de nuevas estructuras.

La ejecución de este proyecto, valorizado en 400 mil soles, se inició a finales de junio y culminará en octubre.

“Es preciso resaltar que contamos con la participación de 30 personas de la localidad que trabajan en el sitio, lo cual demuestra el involucramiento de la comunidad en estos trabajos arqueológicos”, agregó Delgado Elías.

El dato:

El Complejo Arqueológico de Túcume es considerado una de las principales ciudades de la cultura Lambayeque. A partir de 1989, el explorador y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl obtuvo financiamiento del Museo de Oslo, Noruega, para el inicio de las investigaciones en Túcume (1989 – 1994), proyecto que fue dirigido por el arqueólogo Alfredo Narváez Vargas.