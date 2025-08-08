Día internacional del gato: alrededor del 38% de hogares peruanos tiene este animal como mascota

Todos los 8 de agosto se celebra a los felinos mascota, pero también existen otras dos fechas para festejar a los gatos.

Hoy, 8 de agosto de 2025 se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) en 2002. Esta jornada tiene como propósito sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger y cuidar a estos animales, destacando su rol como compañeros leales y fomentando su adopción responsable en todo el mundo.

En Perú, los gatos han ganado un lugar especial en los hogares. Según datos de Ipsos, el 38% de las familias peruanas tiene al menos un felino, una cifra que refleja su creciente aceptación, especialmente en áreas urbanas donde su carácter adaptable los hace ideales. Esta estadística subraya el cariño que los peruanos sienten por estos animales, consolidándolos como parte integral de muchas casas.

La celebración también es un momento para recordar las buenas prácticas en su cuidado. Los gatos prosperan con atención constante, y esta fecha invita a los dueños a mejorar su calidad de vida. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave para criarlos adecuadamente.

Otra fecha destacada es el 20 de febrero, dedicada en honor a Socks, el carismático gato de la familia del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Socks, que vivió en la Casa Blanca durante los años 90, se convirtió en un símbolo nacional por su interacción con la familia presidencial y los ciudadanos, quienes lo adoraban. Tras su fallecimiento en 2009, esta efeméride fue creada para rendirle homenaje, recordando su legado como un felino que unió a las personas a través de su encanto.

El 29 de octubre marca la tercera celebración, instaurada en 2014 por Colleen Paige, una reconocida experta en comportamiento felino. Esta jornada, conocida como el Día Nacional del Gato en algunos países, tiene como eje principal promover la adopción masiva y el cuidado responsable de estos animales. Durante esta fecha, se organizan campañas globales que destacan los beneficios emocionales y sociales de tener un gato, al tiempo que subrayan las responsabilidades, como la esterilización y la atención veterinaria, para garantizar su calidad de vida.

Consejos para criar gatos de forma correcta: