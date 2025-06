Galeón San José: monedas acuñadas en Lima confirman identidad del naufragio más rico del mundo

Tras más de tres siglos bajo el mar, el galeón San José —hundido frente a las costas de Cartagena en 1708— ha sido finalmente identificado gracias a un grupo de monedas de oro acuñadas en Lima. El hallazgo no solo revive uno de los episodios más legendarios de la historia naval colonial, sino también resalta el rol clave del virreinato peruano en la ruta del oro hacia Europa.

ORO PERUANO EN EL FONDO DEL CARIBE

El descubrimiento fue detallado en la revista científica Antiquity, donde se explica que las monedas halladas en la popa del galeón presentan características únicas de la ceca de Lima: forma irregular, las iniciales “H” del ensayador Francisco de Hurtado, el lema Plus Ultra y las columnas de Hércules, sello distintivo del oro colonial. El hallazgo fue posible gracias al uso de vehículos submarinos no tripulados y técnicas de mapeo digital no invasivas, lideradas por el ICANH y la Armada de Colombia.

El San José partió de Portobelo, Panamá, con destino a España, transportando cargamentos de oro y esmeraldas procedentes principalmente del virreinato del Perú. Fue emboscado por barcos británicos y se hundió con más de 500 personas a bordo. Hasta ahora, su identificación definitiva se debatía entre historiadores y arqueólogos.

TESORO MILLONARIO EN DISPUTA

El valor estimado del tesoro hundido oscila entre 4 mil y 20 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el “naufragio más rico del mundo”. Además de las monedas limeñas, también se hallaron cañones con fecha de 1665 y porcelana china de la dinastía Kangxi. La zona ha sido declarada patrimonio arqueológico por Colombia, pero el hallazgo sigue rodeado de reclamos: España invoca derechos históricos, comunidades indígenas bolivianas exigen reparación por la extracción forzada del oro, y una empresa estadounidense alega haber descubierto el sitio décadas antes.

Por ahora, no se realizarán excavaciones en el sitio. Las autoridades colombianas y el equipo arqueológico priorizan la documentación con fotogrametría submarina para preservar el contexto. Para el Perú, este hallazgo revaloriza la importancia histórica de la ceca de Lima, una pieza central del engranaje económico del Imperio español que hoy vuelve a emerger desde las profundidades del océano.