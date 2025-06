Peruano triunfa con arte efímero: retratos gigantes en la arena antes de que el mar los borre

Con un palo, cuerdas y rastrillos, el peruano Germán Cedano convierte la arena húmeda en obras de arte que solo viven por minutos. Su trabajo efímero en playas del País Vasco, especialmente en La Concha de San Sebastián, ha capturado la atención de miles en redes sociales y del público que presencia en vivo cómo se forma —y se esfuma— una creación irrepetible.

CONVERSA CON EL MAR

Bajo el seudónimo de calat33, Cedano lleva más de ocho años practicando el sand art, una forma de expresión que define como "una herramienta para compartir momentos únicos". En sus intervenciones ha retratado a íconos como John Lennon, Bob Marley o Amy Winehouse, así como mensajes sociales o encargos personalizados como una pedida de mano escrita sobre la playa con la frase Will you marry me?

Para lograrlo, utiliza una cuadrícula hecha con cuerdas, bastones para los contornos y rastrillos de distintos tamaños para sombras e ilusiones ópticas. Cada diseño puede tomar más de cinco horas y alcanzar dimensiones de hasta 50 metros de largo. Pero, a pesar del esfuerzo, no le molesta ver cómo el mar lo borra: es parte del arte.

ARTE QUE DESAPARECE PERO DEJA HUELLA

Cedano asegura que el carácter efímero de sus obras es lo que las hace especiales. “No repito dibujos. Lo que ves, solo pasa una vez”, explica. Aunque sus obras físicas se desvanecen en minutos, él las preserva mediante fotos, videos y registros aéreos que luego comparte o archiva para futuras exposiciones.

Este año planea presentar una muestra fotográfica inédita en San Sebastián, con diseños nunca antes difundidos en redes. Cedano, formado en arte y cine en Lima y Madrid, reivindica su labor como “artista callejero por elección propia” y asegura haber cumplido su sueño: vivir del arte junto al mar.