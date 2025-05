El whisky peruano de maíz morado que conquistó Nueva York ahora apunta al mercado chino

El reconocido whisky peruano Black Whisky, elaborado a base de maíz morado cajamarquino variedad INIA 601, se prepara para ingresar a dos nuevos mercados estratégicos: China y Colombia. Así lo anunció su creador, Michael Kuryla quien brindó una entrevista a Agencia Andian, durante su participación en la III Feria del maíz morado, choclo y cancha realizada en Cajamarca. El empresario destacó que este producto, producido por la destilería Don Michael, ha logrado posicionarse en 15 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Taiwán y Australia, y aspira ahora a expandir su presencia global.

Reconocimiento mundial y raíces cajamarquinas

Black Whisky obtuvo el reconocimiento como mejor whisky del mundo en septiembre de 2022 durante el certamen The World’s Best Whiskey According to World Spirits Competition en Nueva York. Este logro, según Kuryla, marcó un antes y un después para la empresa, permitiéndole crecer a un ritmo del 200% anual. El producto se elabora con maíz morado proveniente de Cajamarca, región a la que Kuryla agradece por su colaboración directa con los agricultores locales y con la investigadora Alicia Medina, con quien inició el proyecto en 2016.

Desde su primera botella lanzada en noviembre de 2019, Black Whisky ha consolidado su posición como uno de los destilados peruanos más exitosos. Actualmente, Don Michael ofrece tres versiones del licor, siendo la clásica la más preferida por los consumidores. La empresa consume anualmente 130,000 kilogramos de maíz morado y planea duplicar esta cifra con una nueva línea de producción, alcanzando un volumen de hasta 1,000 barricas por año.

Kuryla también anunció que uno de sus próximos pasos será gestionar la denominación de origen del producto, un reconocimiento que reforzaría la identidad del whisky andino elaborado con maíz morado INIA 601. “Para nosotros, el maíz morado es todo, es nuestra principal materia prima”, afirmó. La historia de Black Whisky no solo es una muestra del ingenio empresarial, sino también del potencial agrícola peruano y de cómo un producto tradicional puede transformarse en una bebida de reconocimiento mundial.