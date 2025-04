Ni Machu Picchu ni las líneas de Nazca: este es el lugar del Perú más bonito para viajar según ranking internacional

La revista Time Out coloca al sitio arqueológico peruano entre los más bellos del mundo para 2025, destacando su arquitectura y su mística.

Si creías que Machu Picchu o las enigmáticas líneas de Nazca eran los únicos tesoros peruanos que deslumbran al mundo, prepárate para conocer Choquequirao, la joya inca que se ha robado el corazón de los viajeros globales. La prestigiosa revista británica Time Out ha incluido a este sitio arqueológico, conocido como el “hermano de Machu Picchu”, en el octavo puesto de su lista de los 44 lugares más bellos del mundo para visitar en 2025. ¡Y no es para menos! Esta ciudadela perdida en las alturas de Cusco, con su arquitectura imponente y su entorno natural de ensueño, es el único destino latinoamericano entre los diez primeros del ranking.

Choquequirao, cuyo nombre en quechua significa “Cuna de Oro”, es mucho más que un conjunto de ruinas incas. Ubicada a 3,048 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del nevado Salcantay y junto al cañón del río Apurímac, esta maravilla ofrece vistas que quitan el aliento. Sus andenes, templos, plazas y escaleras, como la famosa que se ilumina en el solsticio de verano, reflejan el genio arquitectónico inca. Lo mejor: solo el 30% del sitio ha sido excavado, lo que significa que aún guarda secretos por descubrir bajo el denso bosque nuboso que lo envuelve.

Un viaje para valientes y soñadores

Llegar a Choquequirao no es tarea fácil, pero eso es parte de su encanto. La ruta más popular parte desde Cusco hasta Cachora, en Apurímac, seguida de una caminata de 28 kilómetros por senderos zigzagueantes que desafían las piernas y el espíritu. “El esfuerzo vale cada paso”, cuenta Jaspe Brezo, colaboradora de Time Out, quien describe la llegada como una experiencia física y visual inolvidable. A diferencia de Machu Picchu, Choquequirao recibe pocos visitantes, lo que permite una conexión íntima con la historia y la naturaleza.

Para los que buscan aventura sin riesgos, es clave ir con un guía experto y en la temporada seca, entre abril y octubre, cuando el clima es más amigable y los caminos están libres de deslizamientos. Puedes contratar porteadores o mulas para aligerar la carga, pero la verdadera recompensa es caminar entre andenes decorados con “Llamas del Sol” y sentirte parte de un legado inca que sigue vivo en cada piedra.

Elogios que no paran

No es la primera vez que Choquequirao se gana los aplausos internacionales. En 2022, National Geographic lo destacó como uno de los cinco destinos de aventura imperdibles para 2023, alabando su capacidad para inspirar y fortalecer el turismo sostenible. Este reconocimiento, sumado al de Time Out, confirma que Choquequirao no solo es un lugar para visitar, sino una experiencia que transforma. Sus edificaciones de dos pisos, hornacinas, canales de riego y una ubicación estratégica demuestran por qué los incas eran maestros de la arquitectura y la armonía con la naturaleza.

Así que, si estás planeando tu próxima aventura, apunta Choquequirao en tu lista. Este rincón del Perú, menos conocido pero igual de majestuoso, te espera con sus misterios, paisajes de postal y la promesa de una conexión única con el pasado. Como dice Time Out, es uno de los lugares más impresionantes del planeta, ¡y está en nuestro país! ¿Te animas a descubrirlo?