Cardenal Juan Luis Cipriani cumple 36 años como obispo y envía un emotivo mensaje

El cardenal Juan Luis Cipriani celebró sus 36 años como obispo con un emotivo mensaje, en el que expresó su agradecimiento a los santos que más lo han influenciado, al pueblo peruano y a su familia por todo el apoyo brindado durante estas tres décadas.

INFLUENCIAS

Cipriani dio a conocer la importante influencia que tuvo San Josemaría Escrivá, además de los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI en su vida como religioso.

“Ayer celebré los 36 años como obispo y esto me lleva a querer saludar para agradecerles a todos. La verdad es que han sido años intensos, largos, en donde pienso que hay tres personas que me han influido y ayudado mucho: en primer lugar, San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, quien me enseñó a amar a la iglesia como la iglesia quiere que se le ame. Por eso, en estos años largos, siempre he contado con su ayuda y con su intercesión. Luego, el papa San Juan Pablo II, que me llamó a ser obispo y luego me hizo cardenal. Un hombre amante de la libertad, por eso tantas veces en mi vida he escogido siempre vivir en libertad, aunque haya dificultades, pero la libertad no se negocia, te permite ser feliz y ayudar a los demás. Finalmente, el papa Benedicto XVI, un hombre apasionado por la verdad, aunque la verdad te traiga problemas (...) junto a estos tres hombres santos, he procurado ayudar a la iglesia, sirviendo a la iglesia, ayudar a la familia y a la vida”, sostuvo.

"LOS VALIENTES"

El cardenal señala que, pese a que han sido años muy intensos, “la ha pasado muy bien” e instó a la población a vivir con ánimo, destacando que, para él, Dios creó el mundo para los valientes.

“Dios creó el mundo y lo alquiló a los valientes, ¡ánimo!, que hay mucho trabajo por delante. Les pido que recen por mí y les envío mi bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”, agregó.