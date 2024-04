Orquesta Sinfónica Nacional interpretará la Sinfonía No. 3 de Brahms en concierto gratuito

El Ministerio de Cultura del Perú presenta a la Orquesta Sinfónica Nacional en “Brahms. Tercera Sinfonía”, un concierto gratuito que reúne las obras de tres importantes compositores alemanes del siglo XIX, bajo la dirección del virtuoso violinista peruano Carlos Johnson.



La cita será en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, este jueves 04 de abril, a las 8:00 p. m. El ingreso es libre, por orden de llegada hasta completar el aforo del espacio.



El repertorio para este concierto del Elenco oficial del Estado, se iniciará con la obertura de Oberón, ópera romántica en tres actos de Carl Maria von Weber, quien es considerado como uno de los precursores en este género. El estreno de la obra se realizó en 1826, pocos meses antes de fallecer el compositor.



La gala continúa con Mar en calma y próspero viaje de Felix Mendelssohn, inspirada en los textos de Johann Wolfgang von Goethe. El primero de ellos alude a la calma del mar, no como elemento de sosiego, sino más bien de preocupación para los marineros, por ser contraproducente para la navegación. Mientras que el segundo, es una loa al viento que hace posible el viaje marítimo.



Finalmente, la gala cierra con la esperada interpretación de la Sinfonía No. 3 de Johannes Brahms, la más corta de sus cuatro sinfonías escritas, pero que también revela su carácter poético. Escrita en 1883, en su momento, esta obra fue considerada como la Heroica de Brahms, aludiendo a su homónima, la Sinfonía No. 3 de Beethoven.



La batuta de este concierto se encuentra a cargo de Carlos Johnson, destacado violinista que en los últimos años ha presentado una interesante serie de obras concertantes para violín junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Asimismo, ha sido invitado a dirigir en la Orquesta Sinfónica del Cusco, la Orquesta Sinfónica de Arequipa, la Orquesta del Festival de Trujillo, entre otras.



Concierto para adultos mayores

Como parte de su programación artística del presente año, la OSN ofrecerá un concierto dirigido a adultos mayores en el Auditorio Los Incas, en este mes de abril. El ingreso para la actividad se realizará bajo la modalidad de inscripción. Para mayor información escribir al correo publicos.elencosnacionales@cultura.gob.pe