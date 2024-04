Día del libro infantil: 4 escritores peruanos y las estrategias para incentivar la lectura en los niños

El 2 de abril se celebra el Día internacional del libro infantil y juvenil. La efeméride se establece en 1967 de la mano de la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY por sus siglas en inglés) como una forma de llamar la atención sobre lo importantes que son los libros para nuestros pequeños, para reivindicar cómo la literatura puede ayudarnos a potenciar la imaginación, la empatía, la creatividad o el lenguaje, algo interesante a cualquier edad, pero sobre todo importante en las primeras etapas de desarrollo. La fecha coincide con el día del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, autor de obras como “El patito feo”, “La sirenita”, “El soldadito de plomo” y “La reina de las nieves”.

Es posible que los niños y adolescentes vean la lectura como una tarea escolar, pero podemos hacer que se acerquen a los libros de forma natural y disfruten de ello en su tiempo libre. Según Romina Sillman de Editorial Planeta, cuando la lectura se convierte en una obligación en lugar de una elección placentera, los lectores tienden a alejarse. La clave está en encontrar el tipo de lectura que les guste a cada persona, ya sea cómics, libros ilustrados, cuentos, etc. Es esencial no imponer la lectura como una obligación, sino como un hábito que ofrece conocimiento y diversión.

2. Genera espacios de lectura en familia. Los padres pueden leer en presencia de sus hijos y proporcionarles acceso a una amplia variedad de libros y otros materiales de lectura. También es importante hacer de la lectura una actividad divertida en lugar de una tarea aburrida. Pueden leer juntos en voz alta y discutir después sobre lo que leyeron. Además, no debemos presionar a los niños para que lean más rápido o más de lo que quieren. El objetivo es fomentar el amor por la lectura y no la cantidad de libros que se leen.

3. Dales libertad para elegir sus libros. También es importante buscar temas que te interesen y empezar con libros de fácil lectura o cortos. No es necesario leer grandes clásicos de inmediato. Si empiezas con libros que te gustan, la lectura se convertirá en un hábito que querrás seguir practicando.

Algunos títulos de autoras peruanas que destacan en la literatura infantil:

Hermanos Paz - Colección "Seamos Amables": Sumérgete en las encantadoras historias de la colección "Seamos Amables" de las Hermanas Paz, donde divertidos animales nos enseñan la importancia de los pequeños gestos que hacen que la convivencia sea más agradable.

Dato: Los Hermanos Paz tendrán una presentación de acceso libre el sábado 06 de abril a las 11:00 am en la Librería Crisol del Óvalo Gutiérrez.