Niños y adolescentes podrán ingresar de forma gratuita a más de 50 museos durante todo el 2024

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Museos (DGM), dispuso el ingreso libre todos los días del año 2024 a las niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años a los 56 museos y museos de sitio administrados por el sector a nivel nacional.

El anuncio fue hecho por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien destacó el fortalecimiento de la formación de niños y jóvenes, a través de esta decisión. “Hicimos un análisis en los últimos meses y vimos que los colegios, docentes, padres, nos decían que no podían llevar a los niños, por los gastos, cuando son grupos. Por ello, porque queremos fortalecer identidad de niños y jóvenes, sobre todo en edad escolar, se tomó decisión de esta norma, para acceder gratuitamente a jóvenes hasta 17 años, en etapa escolar”, expresó Urteaga.

DERECHOS CULTURALES

“Lo que queremos que esa barrera no se mantenga, que no haya justificaciones para no venir a los museos y museos de sitio. Los sitios arqueológicos mantienen sus precios. Son 56 museos a nivel nacional. Los niños y jóvenes, en edad escolar, ahora pueden tener mayor acceso. Invitamos a los jóvenes y colegios, para que puedan venir a los museos desde este lunes, como complemento de formación que deben tener. Y que nuestros museos puedan ser más visitados”, resaltó la ministra.

Así, mediante Resolución Ministerial N°000092-2024-MC, publicada en el diario Oficial El Peruano, la medida tiene como principal objetivo, garantizar el ejercicio de los derechos culturales al eliminar la barrera económica.

CONVENCIONES INTERNACIONALES

Esta medida se encuentra alineada con la “Política Nacional de Cultura al 2030” que, en su Objetivo Prioritario 2, manifiesta que es prioridad del sector cultura: “Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico culturales”; asimismo, este objetivo tiene como uno de sus lineamientos, “Facilitar la accesibilidad económica y social a bienes, servicios y actividades artístico - culturales diversas”.

Esta medida también se ampara en las convenciones internacionales a los cuales el Perú se ha adscrito, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 27, señala deben garantizarse los derechos culturales, incluyendo el derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios.

CONDICIONES DE IGUALDAD

Por otro lado, en el artículo 31.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño se menciona que los Estados Partes promoverán el derecho de las niñas y niños a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad para participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

En el marco de esta iniciativa, el Ministerio de Cultura, ya ha iniciado las coordinaciones con el Ministerio de Educación, para establecer estrategias que fomenten la visita de escolares a museos y museos de sitio, buscando de esta forma formar el hábito e interés de visita a los museos; así como fomentar el aprendizaje crítico y reflexivo sobre nuestro pasado y presente.

POLÍTICA PÚBLICA

El ingreso libre se hará efectivo presentando el documento nacional de identidad y deberán estar acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabiliza del cuidado y seguridad de la niña, niño y adolescente.

Esta política pública de gratuidad se suma a las ya existentes como el de acceso libre para personas con discapacidad, los aniversarios de los museos, el programa Museos Abiertos (primer domingo del mes) y el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).

Conoce la lista de museos aquí:

AMAZONAS

Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz"

Dirección: Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-gilberto-tenorio-ruiz

ÁNCASH

Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante"

Dirección: Av. Luzuriaga 726, Plaza de Armas, Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Horario de atención para reservas: 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-de-%C3%A1ncash-augusto-soriano-infante



Museo Arqueológico Zonal de Cabana

Dirección: Plaza de Armas s/n, Cabana-Pallasca, Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-zonal-de-cabana



Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca

Dirección: Jr. Las Palmeras s/n, distrito Ranrahirca, provincia Yungay - Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-antropolog%C3%ADa-arqueolog%C3%ADa-e-historia-natural-de-ranrahirca



Museo Nacional Chavín

Dirección del museo: Jr. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari - Áncash.

Días de atención: Martes, jueves, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-chav%C3%ADn



Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín

Dirección: Centro Poblado de Paria Willkawain, distrito de Independencia, provincia de Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-del-monumento-arqueol%C3%B3gico-de-willkawa%C3%ADn



Museo Regional de Casma "Max Uhle"

Dirección: Carretera Casma Huaraz km 1.5

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-casma-max-uhle



APURÍMAC

Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac

Dirección: Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay

Días de atención: Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-antropol%C3%B3gico-de-apur%C3%ADmac

*Cerrado temporalmente



AYACUCHO

Museo de Sitio Quinua

Dirección: Plaza central del pueblo de Quinua

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-quinua



Museo de Sitio Wari

Dirección: Km. 23 Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.

Días de atención: De martes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari



Museo Histórico Regional "Hipólito Unanue"

Dirección: Av. Independencia N° 502, Ayacucho.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-hip%C3%B3lito-unanue



Museo de Sitio Wari Willka

Dirección: Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka

CAJAMARCA

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

Dirección: Jr. Belén 571, Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-y-etnogr%C3%A1fico-del-conjunto-monumental-bel%C3%A9n



CUSCO

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Dirección: Intersección entre el Jr. Timpia y el Jr.25 de Julio, La Granja, Santa Ana, Quillabamba - Cusco

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico-andino-qhapaq-%C3%B1an-quillabamba

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Dirección: Plazoleta Kukuli s/n, Paucartambo, Cusco.

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-los-pueblos-de-paucartambo



Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón"

Dirección: Altura Puente Ruinas s/n, distrito Machupicchu, provincia Urubamba, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMuseoMCB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-manuel-ch%C3%A1vez-ball%C3%B3n



Museo Histórico Regional de Cusco

Dirección: Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo (incluyendo días festivos)

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-cusco



Sala de Exposición de Pikillaqta

Dirección: Parque Arqueológico Pikillaqta (20 km al Oriente de Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-pikillaqta

Museo de Sitio de Chinchero

Dirección: Plaza principal del Pueblo de Chinchero (Chinchero, Urubamba, Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo (incluyendo días festivos)

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/index.php/museos/museo-de-sitio-de-chinchero

HUANCAVELICA

Museo Arqueológico "Samuel Humberto Espinoza Lozano"

Dirección: Jr. 24 de junio, Huaytará, Huancavelica

Días de atención: Jueves, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-samuel-humberto-espinoza-lozano



Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"

Dirección: Jr. Demetrio Molloy N° 193, Huancavelica

Días de atención: Martes, miércoles y viernes; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regionañ

Pppp0pl-daniel-hern%C3%A1ndez-morillo



HUÁNUCO

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh

Dirección: Altura del Km 5 de la carretera Huánuco - La Unión, Huánuco.

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-la-zona-arqueol%C3%B3gica-monumental-de-kotosh

ICA

Museo de Sitio "Julio C. Tello" de Paracas

Dirección: Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas, Ica.

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-julio-c-tello-de-paracas



Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico "Tambo Colorado”

Dirección: Vía Los Libertadores Wari km 39, Humay, Pisco, Ica

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/721552-ica-ministerio-de-cultura-reabre-el-sitio-arqueologico-tambo-colorado-en-el-distrito-de-humay-en-pisco

JUNÍN

Museo de Sitio de Wariwillka

Dirección: Plaza Principal de Huari s/n, Huancán, Huancayo - Junín

Días de atención: De viernes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaWariwillka

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka



Museo Regional de Arqueología de Junín

Dirección: Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia Chupaca - Junín

Días de atención: Miércoles a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-arqueolog%C3%ADa-de-jun%C3%ADn



LA LIBERTAD

Museo de Sitio de Chan Chan

Dirección: Av. Mansiche s/n Villa del Mar, Huanchaco, Trujillo – La Libertad.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-chan-chan



LAMBAYEQUE

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Dirección: Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaTuVisitaMAB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-nacional-br%C3%BCning



Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Dirección: A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad Campesina de San José, Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huaca-chotuna-chornancap



Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán y Monumento Arqueológico Ventarrón

Dirección: Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo – Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo.

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m

Reserva: jbracamonte@naylamp.gob.pe, cpasapera@naylamp.gob.pe, mshrsipan@gmail.com

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huaca-rajada-sip%C3%A1n



Museo Túcume

Dirección: Caserío San Antonio s/n, distrito de Túcume a 33 Km. de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque.

Días de atención: Martes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-t%C3%BAcume

*Acceso al sitio arqueológico por la ruta norte.



Museo Nacional de Sicán

Dirección: Av. Batán Grande Cdra. 9 s/n - Carretera Pitipo - Ferreñafe, Lambayeque.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-sic%C3%A1n



Museo Tumbas Reales de Sipán

Dirección: Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-tumbas-reales-de-sip%C3%A1n



LIMA

Museo "José Carlos Mariátegui"

Dirección: Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-jos%C3%A9-carlos-mari%C3%A1tegui



Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social - LUM

Dirección: Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Más información: https://lum.cultura.pe/

Museo de Arte Italiano

Dirección: Av. Paseo de la República 250, Cercado de Lima.

Días de atención: martes a sábado y cada primer domingo de mes

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-arte-italiano



Museo Nacional del Perú - MUNA

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-del-per%C3%BA-muna

*Cerrado temporalmente



Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" - Puruchuco

Dirección: Av. Prolong. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

Días de atención: Martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 05:00 p. m. (último ingreso 4:30 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-arturo-jim%C3%A9nez-borja-puruchuco

Museo de Sitio "El Mirador Cerro San Cristóbal"

Dirección: Explanada Cerro San Cristóbal, Rímac, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-el-mirador-del-cerro-san-crist%C3%B3bal



Museo de Sitio Pucllana

Dirección: Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima.

Días de atención: Lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaPucllana

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-pucllana



Museo de Sitio Huallamarca

Dirección: Av. Nicolás de Ribera 201, San Isidro, Lima.

Días de atención: Martes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huallamarca



Museo Pachacamac

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. (domingo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-pachacamac



Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Dirección: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre - Lima

Días y horarios de atención: De martes a domingo, de 9:00 a.m. a 7:30 p.m.; lunes de 12:00 m. a 7:30 p.m.

Reserva: https://bit.ly/VisitaLaQuinta-MNAAHP

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-de-arqueolog%C3%ADa-antropolog%C3%ADa-e-historia-del-per%C3%BA

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Dirección: Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima

Días de atención: martes a sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 4:30 p. m. (primer domingo de cada mes de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-de-la-cultura-peruana

CALLAO

Salas de Exhibición de la DDC Callao

Dirección: Jr. Salaverry N° 208, Cercado del Callao, Callao.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Reservas: 6189393 anexo 1012

LORETO

Museo Amazónico

Dirección: Jirón Morona 106, esquina con Malecón Tarapacá, Iquitos, Loreto.

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:30 p. m. a 4:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico

PIURA

Museo de Sitio de Narihualá

Dirección: Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito de Catacaos, Provincia Piura.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-narihual%C3%A1



Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Dirección: Esquina Avenida Sullana con Jirón Huánuco, Cercado de Piura.

Días de atención: Lunes, miércoles y viernes; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-oro-del-museo-municipal-vic%C3%BAs



PUNO

Museo Lítico de Pukara

Dirección: Jr. Lima s/n.

Días de atención: martes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-l%C3%ADtico-de-pukara



Templo Museo "Nuestra Señora de la Asunción"

Dirección: Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/templo-museo-nuestra-se%C3%B1ora-de-la-asunci%C3%B3n

SAN MARTÍN

Museo Departamental San Martín

Dirección: Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario, Moyobamba - San Martín

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-departamental-san-mart%C3%ADn



TACNA

Museo Histórico Regional de Tacna

Dirección: Calle Apurímac N° 202, Tacna.

Días de atención: Martes a sábados y primer domingo del mes.

Horario: De 9:15 a. m. a 1:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. (martes a viernes) / De 8:15 a. m. a 1:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. (sábados)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-tacna



Museo de Sitio Las Peañas

Dirección: Av. Jorge Basadre Grohmann s/n - Pago Peañas

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. a 4:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-las-pea%C3%B1as

*Cerrado temporalmente

TUMBES

Museo de Sitio de Cabeza de Vaca "Gran Chilimasa"

Dirección: Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Sur, Corrales, Tumbes.

Días de atención: De martes a sábado y primer domingo del mes.

(ingreso gratis, Ley 30599).

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-cabeza-de-vaca-gran-chilimasa