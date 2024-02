BNP presenta la XI edición del Programa de Historia y Arte Peruano

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul), presentará del 4 al 6 de marzo, la XI edición del Programa de Historia y Arte Peruano con 9 sesiones magistrales dictadas por destacados (as) académicos (as) e investigadores (as) nacionales, en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa (Av. De la Poesía 160, San Borja).

En la presente edición que se desarrollará de manera presencial, se mostrarán los resultados de investigaciones sobre los fundamentos y prácticas propias del fenómeno artístico y cultural en el Perú.

Para participar se debe ingresar al: https://cutt.ly/qwBpxBTn. La inscripción es gratuita y se brindará la constancia a las personas que asistan de forma presencial con un mínimo de 80% de asistencia (2 días). Informes y consultas al correo: gestioncultural@bnp.gob.pe.

De esta manera, la primera institución cultural del Perú independiente, reafirma su compromiso con el conocimiento cultural social y político de nuestro país, brindando un acercamiento crítico y con sensibilidad hacia nuestra historia.

PROGRAMACIÓN

Lunes 4 de marzo

Sesión 1 - Ponente: Sofía Pachas Maceda

La historia peruana en manos de mujeres. El caso de La Batalla de Ayacucho de la pintora Teófila Aguirre.

Sesión 2 - Ponente: Leopoldo Lituma Agüero

Iconografía fundacional en la historia del Perú republicano.

Sesión 3 - Ponente: Rodolfo Monteverde Sotil

Conmemoración escultórica de la batalla de Ayacucho. Propuestas incumplidas y desidia estatal peruana (1824-1974).

Martes 5 de marzo

Sesión 4 - Ponente: Miguel Ángel Guerrero Arnáiz

Sátira y transgresión: Francisco "Pancho" Fierro, más allá del costumbrismo peruano del siglo XIX.

Sesión 5 - Ponente: Carlota Casalino Sen

El arte escultórico durante la celebración del Centenario de la Independencia 1921-1924.

Sesión 6 - Ponente: Nanda Leonardini Herane

Tres momentos icónicos en la escultura peruana republicana. Los gobiernos de Castilla, Leguía y Velasco.

Miércoles 6 de marzo

Sesión 7: Ponente: Víctor Mejía Ticona

Salas de cine en Lima: apogeo, debacle y transformación.

Sesión 8: Ponente: Josefa Nolte

Gráfica Awajún: geometría del universo

Sesión 9: Ponente: Max Hernández Calvo

Videocreación y arte electrónico en el Perú.