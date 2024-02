Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario inaugura su temporada de Conciertos en el Gran Teatro Nacional

El Ministerio de Cultura anuncia el inicio de la Temporada Artística 2024 de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, con el estreno de su concierto “Mozart, Handel y Carranza”, en el Gran Teatro Nacional.



La cita es este viernes 23 de febrero, a las 8:00 p. m., bajo la dirección del maestro Rolando López y la participación en calidad solista del violista, Ítalo Pérez.



El repertorio elegido para esta noche de gala, arranca con la obertura Cosí Fan Tutte, drama en dos actos que recoge las partituras del talentoso Wolfgang Amadeus Mozart y el libreto en italiano de Lorenzo da Ponte. Esta es una de las tres óperas de Mozart para las que Dan Ponte escribió el texto. Sus otros dos trabajos en conjunto fueron, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni.



Prosigue el programa con el Concerto Grosso No. 4 en la menor, Op. 6 de George F. Handel, obra orquestal en cuatro movimientos donde el primero ha sido catalogado como uno de los mejores compuestos por Handel, amplio y solemne.



Este concierto, además, presentará el estreno en su versión orquestal de la composición Camino a Choquequirao del flautista Manuel Domingo Carranza. Una obra musical de carácter descriptivo, que evoca el viaje a este importante sitio arqueológico del Perú. El compositor, utiliza una paleta de colores sonoros, que reflejan la belleza y la majestuosidad de la naturaleza que rodea a tan importantes vestigios.



Finalmente, el cierre del concierto será con la Sinfonía No. 36 en do mayor, K. 425 de Mozart. Mejor conocida como la Sinfonía “Linz”, esta partitura abre la serie de las cinco grandes sinfonías finales del autor y resulta en una de las más interpretadas.



Sobre la dirección del concierto

Rolando López es violista y profesor de Música de Cámara, radicado en Lima desde 1994, cuando fue invitado para formar la Orquesta Filarmónica de Lima. Ha sido primera viola en la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú desde 1999- 2004 y en las temporadas de Prolírica organizadas por el maestro, Luis Alva.



Se ha presentado en diferentes recitales de Música de Cámara, así como ha participado en calidad de solista con directores como David Makenzie (EUA), Pablo Sabat (Perú) Yuri Averin (Rusia), entre otros.



Actualmente, es instructor de viola de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú, profesor asociado en la Universidad Nacional de Música del Perú, y Coordinador de Arte y Cultura en el Colegio Santa María Marianistas.



El joven violista Ítalo Pérez, en tanto, inició sus estudios musicales en el programa de Red de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación (Orquestando) dirigido por el maestro, Wilfredo Tazarona Padilla. Posteriormente, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde culminó sus estudios musicales con el maestro Roberto González Gastelú.



Ha participado en dos oportunidades en el Arianna Chamber Musical Fest en Saint Louis Missouri (USA). Actualmente es licenciado en la especialidad de interpretación musical con mención en viola, capo de filas de violas de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y miembro del cuarteto de cuerdas Petricor.



Las entradas para el concierto “Mozart, Handel y Carranza” están a la venta en Teleticket https://teleticket.com.pe/mozart-handel-y-carranza y la boletería del Gran Teatro Nacional.



Los mayores de 60 años, estudiantes de todos los niveles de educación, docentes de instituciones educativas públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y afiliados al CONADIS, tienen 50% de descuento en todas las localidades.