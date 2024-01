Embajada del Perú en China impulsa la difusión de la cultura nacional con exhibición de piezas arqueológicas en Chengdu

Como parte de su labor de promoción de la cultura peruana en el mundo, la Embajada del Perú en China colaboró en la inauguración de la exhibición “Inca: Peruvian Ancient Andean Civilization” en la ciudad de Chengdu. Esta muestra, realizada el pasado 9 de enero, exhibe piezas arqueológicas de nuestro país.

Son cerca de 160 piezas que se exhiben en el Museo de Sitio Jinsha, una de las principales atracciones y sitios arqueológicos de la ciudad, donde aún se realizan importantes trabajos de excavación de la antigua cultura local Shu.

Las piezas provienen de 14 museos de nuestro país de las culturas Moche, Chimú, Cupisnique, Nazca, Wari e Inca, y que han sido expuestas previamente en las ciudades de Xi’an y Yangzhou.

La ceremonia de inauguración contó con presencia de la representante de la Embajada, ministra SDR Erika Lizardo; el rector de Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Eleazar Crucinta Ugarte; de la catedrática de historia e investigadora de esa universidad, Ena Aragón; y del representante de la curaduría de la muestra del Ministerio de Cultura.

En el plano local, el evento con contó con la participación de la plana directiva del museo, representantes del Gobierno central, de la provincia y de la ciudad, del Partido Comunista Chino de esa localidad, y académicos vinculados. Así como de la empresa promotora de la muestra, Shanghai & Beijing Youxiang Art Exhibitions and Exchange Development Co. Ltd.

La exhibición, que permanecerá abierta al público hasta el 10 de abril, ha sido visitada por más de 52 mil personas. Hay expectativa de que este número se multiplique en los próximos días, en vista que pronto tendrá lugar el Festival de Primavera y Año Nuevo Chino y Chengdu es una de las ciudades más visitadas durante esas festividades.

La exhibición ha permitido acercar la cultura peruana a un público cada vez más amplio en China y es un ejemplo de los esfuerzos que la Embajada realiza para promover el conocimiento de la cultura peruana en el país. La muestra será trasladada también a otros importantes museos del país en su itinerancia durante el 2024.