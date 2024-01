Lucho Cáceres tras ver película ‘La Sociedad de la Nieve’: “Desperdicié dos horas y media de mi vida”

A través de sus redes sociales, Lucho Cáceres, reconocido actor peruano, expresó su descontento con la película de Netflix "La Sociedad de la Nieve". La cinta narra la impactante historia de los sobrevivientes del vuelo 571, que se estrelló en Los Andes en 1972, enfrentando condiciones extremas y medidas de supervivencia, incluyendo el canibalismo, durante 72 días.

En su publicación, Cáceres reveló que sintió haber perdido dos horas de su vida al ver la película. “Leo tantos buenos comentarios que pensé haber visto otra película. No sé si es porque sabía exactamente todo lo que iba a pasar, o porque la primera me gustó más, pero siento que desperdicié 2 horas y media de mi vida. Dicen que no es un remake, que está contado desde otro punto de vista, a mí no me alcanzó”, escribió.

A pesar de los elogios que ha recibido la producción, el actor mencionó que quizás su descontento se deba a que conocía a fondo la historia y había tenido la oportunidad de conversar con uno de los 16 supervivientes.

“Tuve incluso la oportunidad de coincidir con Nando Parrado, uno de los sobrevivientes, es un festival de cine de Punta del Este, y conversar con él. Tengo demasiada información sobre el tema y al verla sabía exactamente todo lo que iba a ocurrir, no sentí lo que algunos mencionan que está contada de manera diferente, otro punto de vista, no, no lo sentí para nada”, escribió Cáceres.

NOMINADA A LOS ÓSCAR 2024

A pesar de las críticas, "La Sociedad de la Nieve" se ha convertido en la película más popular en Netflix y ha recibido una destacada nominación a Mejor Película Internacional en los Premios Óscar 2024, representando a España.