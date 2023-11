BNP te invita a conocer más sobre “Sechín: Guerreros de Piedra”

Buscando desarrollar una nueva experiencia audiovisual, donde se unen la tecnología fotográfica, el conocimiento científico, la escultura precolombina y el soporte académico de destacados arqueólogos, se inauguró en el Hall principal de la Gran Biblioteca Pública de Lima (GBPL), la exposición “Sechín: Guerreros de Piedra”.



Esta muestra presenta, por primera vez al público, las imágenes que se lograron captar en el año 2019, durante una sesión de registro nocturno con cámaras digitales y aplicaciones de luz artificial de alto contraste, de los 20 guerreros esculpidos en la muralla perimétrica que rodea el gran templo de piedra del Cerro Sechín, en la provincia de Casma (región Áncash).



Durante la ceremonia de inauguración, la coordinadora del Equipo de Trabajo de Conservación de la Dirección de Protección de la Colecciones de la BNP, Myriam Leiva, afirmó que “queremos que el público nacional e internacional conozca mucho más sobre estas impresionantes esculturas en piedra y hacemos un llamado a que se proteja nuestro patrimonio arqueológico”.



En tanto, el director del Fondo Editorial para la Promoción de la Ciencia, la Cultura y la Educación, Jorge Sánchez, indicó: “Los invitamos a disfrutar de esta maravillosa obra, donde se demuestra que el patrimonio cultural que tenemos es rico y único. Además, Casma tiene un futuro prometedor como destino turístico”.



También estuvieron presentes Isabel Lomparte (regidora de la Municipalidad Provincial de Casma), Augusto Bazán (ministro director de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores), Roger Cáceres (coordinador del Equipo de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la BNP) y representantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Marina de Guerra del Perú (MGP), Ejército del Perú (EP), entre otros invitados.



La exposición fotográfica “Sechín: Guerreros de Piedra” es organizada por la GBPL, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la Asociación Fondo Editorial para la Promoción de la Ciencia, la Cultura y la Educación, contando con el patrocinio de Casadelaire Fotografía, Vakimu y WTS Sourcing Perú.



REVALORAR Y DIFUNDIR

Cabe indicar que la muestra en mención, también tiene el objetivo de revalorar y difundir la gran riqueza visual de nuestro patrimonio arqueológico. Del mismo modo, tendrá un enorme impacto en el fortalecimiento y enriquecimiento de la identidad, la educación y la economía turística de nuestro país.

Eso no es todo, constituye, además, una herramienta eficaz de sensibilización, educación, registro y divulgación para el rescate del patrimonio arqueológico en riesgo de desaparición. La exposición fotográfica “Sechín: Guerreros de Piedra” va hasta el 24 de febrero, en el horario de 8:30 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a sábado.



El gran templo de piedra del Cerro Sechín y sus litoesculturas de sacerdotes guerreros son los más antiguos del continente (data de 1900 años antes de Cristo). Es el único monumento arqueológico de carácter ceremonial del mundo, que lleva grabado en piedra una procesión sacerdotal.



Para el arqueólogo Walter Alva, “Sechín es uno de los monumentos arqueológicos más complejos y enigmáticos construido con imágenes en bajo relieve de guerreros victoriosos y despojos de guerreros vencidos o sacrificados; representa un suceso de especial trascendencia”.



Mientras que el antropólogo, arqueólogo e historiador Federico Kauffmann Doig indicó: “Fue el maestro Julio C. Tello, quien inauguró los primeros estudios acerca de Sechín, que, como sabemos, se caracteriza por sus estelas que en conjunto se estima representa una batalla sangrienta o ¿sacrificios humanos?”.