[Entrevista] Vanessa Robbiano se reencuentra con el público peruano después de 22 años: “es como un regalo”

“Para mí es como un regalo hacer este proyecto”, nos comentó Vanessa Robbiano, a pocos minutos de subirse a las tablas del Centro Cultural Ricardo Palma, para interpretar el personaje de la madre de Gregorio Samsa en la obra ‘Metamorfosis’. La reconocida actriz volvió a reencontrarse con el público peruano después de estar alejada 22 años del medio artístico nacional. Como bien se sabe, la intérprete se fue a vivir a Argentina hace mucho tiempo; sin embargo, el recuerdo de su participación en icónicas producciones como ‘La Paquita Peruana’ o ‘Calígula, el Ángel Vengador’ sigue estando latente en el corazón de una generación que la vio crecer artísticamente en la televisión.

La actriz y escritora conversó en exclusiva con Panamericana Digital sobre su proceso actoral en la obra ‘Metamorfosis’, un poco del pasado y su nueva faceta como guionista en Argentina.

¿Cómo ha sido para ti este reencuentro con el público peruano después de 20 años?

22 años. Yo estoy feliz, estoy muy divertida con la obra, con mis compañeros, la verdad es una experiencia que viene estando impecable, preciosa, un sueño.

Han tenido un buen reconocimiento por la crítica y por el público.

Muy buenas críticas, a la gente le gusta. Imagínate, mejor todavía, todo el esfuerzo es reconocido

¿Cómo llega este proyecto a tu vida?

(Francisco Cabrera) me manda un mensaje de la nada y me dice: ¿Vane, vas a estar por Perú? y le digo que no; me cuenta el proyecto y le digo que es una pena porque no puedo irme tanto tiempo lejos de mi familia. Más bien, mi marido es el que me dice que por qué no, si tenía bastante tiempo queriendo hacer teatro. Empecé a madurar (la idea) y al final, Pancho me dio bastantes opciones: trabajamos los ensayos de manera virtual, yo tenía una doble acá que actuaba por mí, así que fue una experiencia muy loca, muy diferente.

¿Sentiste miedo de volver a las tablas? de reencontrarte con este público.

No, miedo no; al contrario, estaba feliz. Para mí es como un regalo hacer este proyecto y no temor, no. Nervios un poco, al principio. Pero no tenía grandes expectativas, no es que lo vea como ‘la gran vuelta mía’, es un proyecto en mi vida y lo estoy disfrutando.

Pero hay un público fiel que dice: Vanessa te queremos de vuelta.

Yo creo que en los 90 había muy poca oferta en la televisión; así que todo un grupo, en el que estoy incluida, hemos hecho tantas cosas y la gente creció viendo las cosas que hacíamos. Antes uno estaba pegado a la tele y veía a los actores y actrices. Fue muy lindo, una linda sensación.

¿Cómo ha sido tu proceso durante el montaje de ‘Metamorfosis’?

El trabajo ha sido buenísimo, ha sido un proceso de verdad de meterse. Es una obra oscura y que te desafía en un montón de cosas. Pancho tenía clarísimo lo que quería, no es un estilo naturalista, rompe estilos y eso ha significado para cada actor todo un desafío. Sebastián (Stimman) por ejemplo, un desafío físico, cada uno ha tenido que romper un montón de cosas para poder meterse al personaje.

¿Has sentido una Metamorfosis en el tiempo que has estado en Argentina?

Sí, bueno imagínate; creo que todas las personas tenemos cambios en nuestra vida. Hay gente que tiene más cambios y quizás más profundos, pero bueno todos…La vida es un cambiar y cambiar y sí, irme a otro país a vivir, dejar de familia. Yo en Argentina, me curé de la bulimia, estudié otra carrera, me gradué como guionista, trabajé detrás de cámaras, mi trabajo allá es detrás de las cámaras.

¿Cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar detrás de cámaras?

Me encanta, a mí lo que me gusta es trabajar en equipo, unir las ideas y que se materialice. Me encanta también poder ayudar a un director a terminar un guion, me encanta servir en ese aspecto y hacer de a dos. No soy de esa de ‘yo quiero hacer esto, así que lo hago sola’, me gusta mucho trabajar en equipo. Se estrenó una peli mía, en donde yo no actúo, soy guionista. También he actuado, no es que no he actuado, pero básicamente mi prioridad allá han sido mis hijos y ya están creciendo y ya me dan más tiempo.

¿Cómo toman tus hijos el que su mamá sea famosa en Perú?

Ha sido un proceso porque yo allá no soy famosa. Ellos vienen acá una vez al año a visitar a la familia, así que no lo tienen muy cercano, no me han visto actuar, ahora vienen con mi marido.

¿Aún no ven la obra?

No, ellos están en Argentina. Ahora viene mi marido y mis hijos a ver la obra.

¿Qué proyectos se vienen?, ¿tienes pensado quedarte más tiempo en Perú?

No, termina esta obra y me voy a Argentina. Obviamente, ya hay algunas cosas que empiezan a decirme para el año que viene, pero digamos que todavía son cosas que 'vamos a ver'. Como te digo, tienen que calzar un poco con mis tiempos, mi hijo mayor tiene 15, la menor 13, mi marido, mi casa y todos esos proyectos que ya tengo en Argentina, mi trabajo, me encantaría que todo esto fluya.

‘METAMORFOSIS’

La obra literaria 'Metamorfosis' de Franz Kafka llega a las tablas bajo la dirección de Francisco Cabrera y con la participación de un distinguido elenco compuesto por Sebastián Stimman, Diego Lombardi, Daniella Stornaiuolo, Edgard Arocena y Vanessa Robbiano.

“Exige bastante la obra, eso es lo rico también”, señaló Sebastián Stimman al terminar la función.

‘Metamorfosis’ se está presentando en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Solo les quedan 3 funciones: sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de octubre. Las entradas están a la venta a través de la web de Joinnus.

“Ha sido un proceso bien intenso, nos ha costado. Sobre todo, porque estamos una hora y media dándole, pero tener a mis compañeros ha sido maravilloso”, indicó la actriz Daniella Stornaiuolo para Panamericana Digital.