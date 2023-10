[Entrevista] ¡De actor a director! así es la nueva faceta de Francisco Cabrera

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

Cómo olvidar el inconfundible sonido de las ambulancias de 'Clave uno: médicos en alerta' y al tenaz doctor Pablo Linares o al inconfundible Portocarrero de ‘La Perricholi’. Francisco Cabrera ha interpretado a más de 30 personajes a lo largo de su carrera en teatro, cine y televisión, convirtiéndose en uno de los actores peruanos más reconocidos de su generación; sin embargo, el intérprete no solo ha destacado frente a la cámara; sino que también, ha incursionado en la dirección de proyectos independientes, que han captado la atención de la audiencia por su originalidad y riesgo.

Recientemente, Cabrera ha estrenado la conocida obra de Franz Kafka, ‘Metamorfosis’, una puesta en escena que ha despertado el interés de la crítica por su creativa propuesta al momento de recrear el universo del desdichado Gregorio Samsa. Panamericana Web conversó en exclusiva con el actor sobre esta nueva faceta.

¿Cómo te has sentido tras el grato recibimiento que ha tenido la obra Metamorfosis?

"Contento, no sabíamos si a la gente le iba a gustar, fue una propuesta ligeramente arriesgada, feliz de que les haya gustado."

Después de estar tantos años frente a la cámara, ¿cómo nace tu interés por empezar a dirigir?

"Básicamente, tuve la sensación de que podía dirigir porque cuando estaba actuando difícilmente podía concentrarme únicamente en mi trabajo; estaba pendiente del movimiento de los actores, así que sentí que podía hacerlo. Pero fue en la pandemia, cuando hubo toda esta vorágine de creación de contenido."

¿Hay algún director que te haya marcado en tu carrera como actor?

"Sí, claro. Buena parte de mi trabajo lo he hecho con Lucho Barrios, que se dedica más a la dirección de actores dentro de lo audiovisual, ese nivel de presión y disciplina que tenía se me pegó. Soy alumno de Roberto Ángeles, también he trabajado mucho tiempo con él. "

Has sido un actor que se ha mantenido vigente durante mucho tiempo sin caer en escándalos mediáticos, coméntanos un poco más sobre esto

"Ser actor se trata de actuar, de interpretar. El resto de cosas creo se trata de querer ser famoso, en todo caso ese no es mi plan de carrera. Entonces, yo estoy bien con actuar, con dirigir ahora y el resto de cosas me parece que son distracción. "

Esta obra además de presentar una propuesta escénica bastante original también tiene un toque muy íntimo, ya que has dirigido a actores que son tus amigos y con los que has trabajado anteriormente como Diego Lombardi, Vanessa Robbiano y Sebastián Stimman.

"Sí, en realidad es la única forma en la que puedo trabajar. Necesito trabajar con gente que aprecie y conozca; de hecho no es muy profesional, pero al conocerlos se me hace más fácil dirigirlos, sé más o menos como son y eso me facilita las cosas al pedirle algún tipo de acción."

¿Cómo se te ocurrió convocar a Vanessa Robbiano para participar en esta producción?, una actriz bastante reconocida, pero que estuvo alejada de los medios por más de 20 años

"Yo a Vanessa la conocí porque Pippo Gallo la llevó a la Universidad de Lima a conocer a los alumnos, ella era una actriz profesional y actuó con nosotros. La conocí y siempre me pareció una buena actriz y cuando empecé a buscar al personaje, en mi cabeza estaba físicamente ella. Le escribí pensando que me iba a decir que no y dijo que sí. "

¿Qué se viene para ti en los próximos meses?

"Ya tengo dos proyectos para el próximo año, todavía no puedo decir la obra porque aún no he cerrado los derechos, es un texto argentino y otro para fin de año. Y bueno, seguir con mis talleres."

DIEGO LOMBARDI SOBRE FRANCISCO CABRERA

El actor y director Diego Lombardi forma parte del elenco de ‘Metamorfosis’ e interpreta el papel del padre de Gregorio Samsa. El artista destacó el reto que significó para él entrar en la piel de este personaje por la violenta personalidad que mantiene durante toda la obra; sin embargo, afirma sentirse contento del trabajo realizado.

“Francisco es mi ‘pata’ hace años, la primera obra que yo dirigí, él la actuó, en 2015 ‘Phoenix, volver a empezar’. Y tenerlo del otro lado dirigiendo es otra cosa, es diferente; Pancho tiene un punto de vista, una idea original. Has visto la obra, es la ‘cabeza de Pancho’ el proceso de ensayo ha sido entrar a ese lugar, descubrir y agradecerle a él su creatividad a través de las cosas que proponía.", señaló a Panamericana Digital.

‘METAMORFOSIS’

La obra literaria 'Metamorfosis' de Franz Kafka llega a las tablas bajo la dirección de Francisco Cabrera y con la participación de un distinguido elenco compuesto por Sebastián Stimman, Diego Lombardi, Daniella Stornaiuolo, Edgard Arocena y Vanessa Robbiano.

Solo quedan cuatro funciones de esta propuesta escénica que se está presentando en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Las funciones se desarrollan los días lunes, viernes y sábados a las 8 p.m., así como los domingos a las 7 p.m. Las entradas están a la venta a través de la web de Joinnus.